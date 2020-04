KORONAVÍRUS Na svete je už skoro 1.5 milióna infikovaných: Najviac trpí Európa

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Claudio Furlan/Lapresse via AP

PARÍŽ - Od decembra 2019, keď sa z Číny začal do sveta šíriť nový koronavírus, bolo doteraz v 192 krajinách a teritóriách potvrdených viac než 1.438.290 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje. Do stredy ochoreniu globálne podľahlo 82.726 ľudí a najmenej 275.500 sa uzdravilo, píše agentúra AFP, ktorá tieto údaje aktualizovala podľa oficiálnych zdrojov z jednotlivých krajín a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Platné sú k stredajšiemu poludniu SELČ.