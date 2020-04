KORONAVÍRUS Zlá situácia v USA: Nakazených je už štvrť milióna ľudí, za deň zomrelo 1169

Podľa AFP ide o dosiaľ najvyšší počet obetí koronavírusu za jeden deň spomedzi všetkých krajín sveta od začiatku globálnej pandémie. Celkový počet obetí ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus SARS-CoV-2, tak v USA stúpol na 5926. Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 stúpol za posledných 24 hodín o viac ako 30.000 - na vyše 243.000. To je zhruba štvrtina z vyše milióna prípadov nahlásených na celom svete.

V USA sa uskutočnilo viac ako 1,3 milióna testov na COVID-19, uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bielom dome viceprezident Mike Pence. "Teraz robíme denne vyše 100.000 testov na koronavírus," povedal na rovnakej tlačovej konferencii prezident Donald Trump. Dodal, že "je to viac ako v ktorejkoľvek inej krajine na svete". Podľa prognóz Bieleho domu tento vírus zabije v USA pravdepodobne 100.000 až 240.000 ľudí, dodala AFP.

Starosta New Yorku vyzval obyvateľov, aby si zakrývali tváre

Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obyvateľov mesta, aby si zakrývali svoje tváre, keď sú vonku, a pomohli tak zastaviť šírenie smrtiaceho nového koronavírusu. "Môže to byť šál. Mohlo by to byť niečo, čo si vytvoríte doma. Môže to byť šatka," povedal starosta novinárom. Citovala ho agentúra AFP.

Bill de Blasio však zdôraznil, že chirurgické masky by ľudia nemali používať, pretože ich potrebujú zdravotnícki pracovníci. New York je v rámci USA epicentrom ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa úradu starostu mesto zaznamenalo takmer 50.000 potvrdených prípadov nákazy vrátane 1562 úmrtí.