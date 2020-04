KORONAVÍRUS Krematóriá v New Yorku pre koronavírus predĺžili prevádzkovú dobu

Ilustračné foto

NEW YORK - Krematóriá v americkom meste New York predĺžili prevádzkovú dobu v dôsledku rastúceho počtu obetí na ochorenie COVID-19. V New Yorku si choroba, ktorú spôsobuje nový koronavírus, vyžiadala už približne 1400 obetí a desiatky tisíc ľudí sa nakazili. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.