KORONAVÍRUS Belgicko má o 123 obetí viac, obavy sú o dostatok liekov

BRUSEL - V utorok belgické úrady zaznamenali ďalších 123 úmrtí na nový druh koronavírusu, čím sa celkový počet obetí nákazy zvýšil na 828 osôb. Uviedla to v stredu tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na údaje federálneho ministerstva zdravotníctva.

Za posledných 24 hodín bolo hospitalizovaných 560 ľudí, kým 436 predošlých pacientov nemocnice opustilo. Celkovo zostáva hospitalizovaných 6132 ľudí. Nemocnice a zdravotné ústavy momentálne využívajú 54 percent lôžok z jednotiek intenzívnej starostlivosti. Od začiatku vypuknutia nákazy do stredy rána belgické úrady evidovali 13.964 potvrdených prípadov infekcie koronavírusom, v utorok ich pribudlo 1189.

Federálny minister pre digitálnu agendu a telekomunikácie Philippe De Backer, ktorý bol poverený dozorom nad zabezpečením dostatočného zdravotného materiálu a ochranného vybavenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v správe pre médiá upozornil, že môže dôjsť k situácii, že nemocnice sa ocitnú bez dostatočného množstva liekov a materiálu.

"Chcel by som zdôrazniť, že sa momentálne nachádzame v krízovej situácii. Všetky zainteresované strany sa snažia objednať čo najviac zdravotného materiálu a dostať ho do Belgicka. Vždy však existuje riziko, že sa pri niektorej objednávke niečo pokazí. Samozrejme, snažíme sa to zredukovať na absolútne minimum," opísal situáciu minister.

De Backerovo vyhlásenie prišlo deň potom, ako Európske združenie univerzitných nemocníc vyhlásilo, že nemocniciam hrozí "akútny nedostatok základných liekov na liečbu pacientov s COVID-19, ktorí sa ocitli v intenzívnej starostlivosti".