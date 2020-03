KORONAVÍRUS Izraelský premiér a jeho spolupracovníci idú do domácej karantény

Benjamin Netanjahu

Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/ Pool photo via AP

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho najbližší spolupracovníci sa rozhodli dobrovoľne odobrať do dočasnej domácej karantény. Informoval o tom denník The Times of Israel. Urobili tak po tom, ako sa na základe testov zistilo, že koronavírusom je nakazená Netanjahuova poradkyňa Rivkah Paluchová.