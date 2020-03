Vedci zrejme odhalili, s čím súvisí šírenie koronavírusu: Má to dva dôvody

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

RÍM - Šírenie koronavírusu, ktorým sa po celom svete nakazilo viac ako 600 000 ľudí, môže súvisieť so znečistením ovzdušia. Vyplýva to zo štúdie publikovanej talianskymi vedcami, o ktorej informoval denník The Economist. Odborníci sa domnievajú, že vírus SARS-CoV-2 sa môže prenášať aj pomocou prachových častíc.