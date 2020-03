KORONAVÍRUS New York je totálne paralyzovaný: Lekári sú vydesení na smrť, experti poznajú príčinu

NEW YORK - Epidémia spôsobená koronavírusom tvrdo dopadá na amerických zdravotníkov, pričom kritická situácia je hlavne v New Yorku, kde sú sestry nútené pracovať aj v prípade, že ich test na prítomnosť vírusu je pozitívny a sú zatiaľ bez príznakov. Personál nemocníc je vydesený na smrť.

Spojené štáty sú už v súčasnosti najviac postihnutou krajinou pandémiou a New York sa stal hlavným ohniskom nákazy. "Mám zlosť. Mohli sme zabezpečiť dostatok ochranných prostriedkov už pred niekoľkými mesiacmi, keď sa to začalo v Číne. Ale mysleli sme si, že tu sa to stať nemôže," povedal Matthew, ktorý pracuje v newyorskom Montefiore Medical Center. Niektoré nemocnice majú toľko mŕtvych, že museli povolať chladiarenské autá ako provizórne márnice. Záchranné služby vybavujú denne tisíce telefonátov.

Do domu smútku v Queense prevážajú ďalšiu obeť pandémie Zdroj: SITA/AP/Mark Lennihan

Nedostatok rúšok a respirátorov núti lekárov a sestry nosiť tie isté ochranné prostriedky celý deň. "Je to ako keď vám pridelia tri kúsky toaletného papiera, s ktorým si máte vystačiť týždeň," opísala zúfalú situáciu rozhorčená predsedkyňa newyorského združenia zdravotných sestier Judy Sheridanová. Viaznuce dodávky ventilátorov už čoskoro postavia lekárov pred kritickú voľbu - budú musieť rozhodovať, kto pomocný prístroj dostane, a teda kto de facto prežije. Štát New York potrebuje údajne najmenej 30 000 ventilátorov, k dispozícii ich má ale len 4000, ďalšie tisíce by mali byť už na ceste. Kvôli nedostatku týchto prístrojov pristúpil New York na experimentálnu prevádzku, pri ktorej jeden ventilátor zdieľajú dvaja pacienti. Niektorí odborníci tento krízový postup hodnotia ako príliš riskantný.

Aktuálne mesto New York, eviduje podľa Univerzity Johna Hopkinsa vyše 23 000 nakazených, viac ako 500 mŕtvych a 4000 hospitalizovaných. Medzi nimi sú podľa všetkého aj samotní zdravotníci. Pracovníci nemocnice Mount Sinai West, ktorí sú frustrovaní nedostatkom rúšok, lôžok i pomôcok, poslal denníku New York Post fotografiu lekárov oblečených vo vreciach na odpadky namiesto ochranných oblekov. "Zachádzajú s nami ako s odpadom," okomentoval záber denník.

Worker at NYC hospital where nurses wear trash bags as protection dies from coronavirus https://t.co/kTM56rAMA6 pic.twitter.com/wQLFbfUTGD — New York Post (@nypost) March 25, 2020

Newyorským zdravotníkom má čoskoro prísť vypomôcť 40 000 bývalých kolegov, ktorí sa vrátia do práce z penzie. Pomoc poskytnú aj študenti vyšších ročníkov lekárskych fakúlt.

Iné mestá toľko netrpia

Americkí experti si lámu hlavu nad priepastným rozdielom medzi rozvojom nákazy v New Yorku a inými veľkomestami v USA. Zatiaľ čo vo Veľkom jablku s približne 8,5 milióna obyvateľov je takmer 22 000 nakazených a 300 mŕtvych, v Los Angeles, kde žijú štyri milióny ľudí a ďalších šesť tam pracuje, je "len" 1200 chorých a vyše dvadsať obetí. Prvý prípad sa tam pritom objavil päť týždňov pred New Yorkom. Skeptici tvrdia, že je to dôsledok nedostatočného testovania, ktoré sa má v nasledujúcich dňoch v LA zvýšiť z 500 na 5000 denne. Ale zatiaľ čo New York testuje trikrát viac ľudí než Los Angeles, zistených prípadov je tam až desaťkrát viac.

Brooklyn, New York Zdroj: SITA/AP/Wong Maye-E

New York je pre Kaliforniu odstrašujúci príklad. "Rada by som ľudí uistila, že sa do takej situácie nedostaneme. Ale boli by sme blázni, keby sme sa na to nepripravili," vyhlásila Barbara ferrerová, ktorá na losangeleskej radnici zodpovedá za zdravotníctvo. V oboch mestách platia podobné protiepidemiologické opatrenia. Školy aj mnohé obchody sú zavreté, väčšina ľudí pracuje z domu. Rolu môže zohrávať hustota obyvateľstva, ktorá je v New Yorku väčšia, alebo pomer medzi využívaním individuálnej a verejnej dopravy. V NY ľudia žijú v obrích bytových komplexoch, ďaleko viac sa stretávajú, viac jazdia výťahom, metro používajú osemkrát častejšie než obyvatelia LA. "Menší sociálny kontakt môže byť dôvodom rozdielu medzi New Yorkom a Los Angeles, ale prí šírení vírusu je dôležitých toľko faktorov, že si nemôžeme byť ničím istí. Keby sme ľuďom zakázali 28 dní vychádzať z domu, vírus zastavíme. Ekonomicky ani sociálne by to ale nebolo príliš múdre," uviedla epidemiologička z Texaskej univerzity v Houstone Catherine Troisiová.

Počet nakazených v USA presiahol 100 000

Počet nakazených koronavírusom v USA podľa najnovších štatistík prekročil hranicu 100 000. Na celom svete je ich už takmer 600 000, z toho zhruba 130 000 sa uzdravilo. Spojené štáty sa s touto smutnou štatistikou už dostali pred Taliansko, kde evidujú 87 000 infikovaných, z toho vyše 9000 zomrelo.