Neuveriteľne smutný príbeh: Koronavírusu podľahla Grace aj jej dve deti, ďalšie sú v kritickom stave

NEW JERSEY - Grace Fusco z New Jersey bola matkou 11 detí, babičkou 27 vnúčat. Pokojné súžitie početnej rodiny ale narušil koronavírus. O život nepripravil len 73-ročnú ženu, vzal si aj jej dve už dospelé ratolesti. Ďalší zo súrodencov bojujú o prežitie, sú v kritickom stave.

Každú nedeľu chodila do kostola obklopená svojimi blízkymi. Doma pravidelne hostila svojich milovaných. Táto rutina však pre početnú taliansko-americkú rodinu skončila. Ich Grace už nie je medzi živými. Zákernému koronavírusu podľahla v stredu večer.

Osudné rodinné stretnutie

Práve rodinné stretnutie na začiatku marca sa pravdepodobne podpísalo pod rodinnú tragédiu. Je totiž zriedkavé, že by vírus takto poznačil časť jednej rodiny v takej veľkej miere. Správu priniesol The New York Times.

Zdroj: Facebook

Všetkému predchádzala smrť Gracinej najstaršej dcéry Rity (†55), ktorá skonala päť dní pred svojou matkou. Pár hodín pred odchodom Grace poslednýkrát vydýchol aj jej syn Carmin. Grace sa ale o ich smrti nedozvedela. Jej stav bol podľa príbuznej kritický a bola napojená na pľúcnu ventiláciu. Deň pred jej smrťou test preukázal, že mala koronavírus.

Jej príbuzní teraz naliehajú na úrady, aby v prípade Grace vykonali pitvu. Tvrdia, že bola v dobrom zdravotnom stave. V rámci svojich aktivít v miestnom kostole sa však stretávala s obrovským množstvom ľudí.

Smútia v karanténe

Takmer 20 ďalších príbuzných je v súčasnosti v karanténe vo svojich domovoch. Modlia sa izolovane. Zármutok zo straty rodinných príslušníkov nemôžu oplakať spoločne. "Je to žalostné. Nemôžu ani smútiť tak, ako by sa patrilo," povedala Paradiso Forera, členka rodiny, ktorá sa vyjadrovala pre médiá.

V USA hlásia v súvislosti s koronavírusom viac než 150 mŕtvych a takmer 10-tisíc nakazených. Spojené štáty a Kanada sa už dohodli na dočasnom zatvorení spoločných hraníc. Výnimkou v opatrení je nevyhnutná doprava. Kanada totiž vyváža do USA 75 percent svojho exportu.