Je tu PRIESKUM o predlžovaní volebného obdobia samospráv a VÚC: Až dve tretiny opýtaných sú proti!

BRATISLAVA - V súčasnosti je veľkou témou predlženie volebného obdobia samosprávu a VÚC. Verejnosť sa k návrhom stavia výrazne odmietavo. Vyplýva to z najnovšieho reprezentatívneho prieskumu agentúry SCIO. Negatívny postoj pritom zdieľajú voliči naprieč politickým spektrom.
Prieskum vykonávala agentúra SCIO v dňoch od 10. až do 14. novembra 2025 na vzorke 1 000 respondentov.
Až dve tretiny respondentov v prieskume vyjadrili nesúhlas s predĺžením mandátu v krajskej samospráve. Podobne kritický postoj zaujíma verejnosť aj v prípade miest a obcí, kde takmer dve tretiny dospelých občanov odmietajú zasahovať do súčasného nastavenia volebných období. V prípade komunálu bolo proti predlženiu obdobia zo 4 na 5 rokov až 62,4 opýtaných voličov.
Pri voľbách do VÚC je odpor ešte väčší
Rovnaká otázka, no tentokrát s Vyššími územnými celkami (župami - VÚC) bola prijatá s ešte väčším odporom, kde sa respondenti dostali cez 66,4 percenta proti tomuto návrhu. Išlo teda o viac ako dve tretiny opýtaných, ktorí nesúhlasia s predĺžením zo 4 na 5 rokov.
Podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa je jedným z najzaujímavejších zistení miera zhody naprieč politickým spektrom. "K spustenej politickej diskusii na túto tému iste poslúži ako zaujímavosť fakt, že k tejto téme panuje zhoda naprieč politickým spektrom," uviedol Klus. Menší no stále značný odpor k predlžovaniu týchto období mali voliči koaličného Smeru-SSD.
Voliči Smeru sú v otázke nejednotní
"Aj u nich síce v prípade miestnej a mestskej samosprávy prevažuje názor, že súčasné štvorročné volebné obdobie by malo zostať zachované, tento postoj však nie je taký jednoznačný, ani väčšinový, ako u voličov iných politických strán," spresnil analytik.
Ako ďalej doplnil, viac ako polovica voličov Smeru-SSD sa prikláňa k názoru, že predĺženie mandátu by bolo vhodné riešenie. "Sú však takmer na polovicu rozdelení v tom, či by sa tak malo stať okamžite, alebo až od volieb, ktoré nás čakajú na jeseň budúceho roka," uzavrel Klus.