Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

Bratislava 23. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) absolvovali v utorok vianočnú vizitu na Klinike detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. Prezident sa pri tejto príležitosti poďakoval zdravotnému personálu a všetkým, pre ktorých je pomoc druhým vrátane chorých aj počas sviatkov poslaním. Šéf rezortu zdravotníctva zároveň avizoval výstavbu novej detskej fakultnej nemocnice.
„Nie každý má také šťastie, aby si mohol sadnúť so svojou rodinou za štedrovečerný stôl. Osobne už tretíkrát som absolvoval tzv. vianočnú vizitu na onkologickom oddelení, kde sa liečia naše detičky z tých najťažších diagnóz a ktoré tu trávia nie dni, nie týždne, ale mnohí mesiace a dokonca aj roky,“ skonštatoval na brífingu Pellegrini.
Moderné oddelenia a pozitívna energia
Ocenil tiež postupnú rekonštrukciu priestorov kliniky, vďaka ktorej sú oddelenia pre malé aj veľké deti zmodernizované a personál im poskytuje špičkovú starostlivosť a najmodernejšiu liečbu. „Napriek ťažkým diagnózam z týchto priestorov cítiť pozitívnu energiu. Personál tu vytvára prostredie, ktoré pomáha deťom aj rodičom zvládať dlhé a náročné obdobia liečby,“ skonštatoval Pellegrini vyzdvihujúc zároveň odvahu detských pacientov, ktorých označil za silných bojovníkov.
Úcta k personálu a rodičom
Minister Šaško označil detskú onkológiu a hematológiu NÚDCH za jednu z vlajkových lodí. Svojou návštevou chcel lekárom a zdravotníkom vyjadriť podľa svojich slov elementárnu úctu a vďaku, keďže často plnia aj úlohu rodičov a nielen, že sa starajú o detských pacientov, ale podporujú aj ich rodičov a blízkych.
Zároveň ako jednu z najdôležitejších výziev a najkľúčovejších úloh pre budúci rok označil výrazný posun a ohlásenie projektu novej detskej fakultnej nemocnice, ktorá by mala vyrásť vedľa Národnej univerzitnej nemocnice gen. Milana Rastislava Štefánika. Na túto výzvu sa chce sústrediť v prvom polroku 2026. „Verím, že takto o rok, keď tu budeme stáť, sa budeme všetci tešiť z toho, že sme o veľký kus bližšie k špičkovej nemocnici pre naše deti a mladých,“ odkázal Šaško.
Liečba počas sviatkov
Prednostka kliniky Alexandra Kolenová poznamenala, že ročne liečia okolo 100 detí. Pripomenula, že liečba je beh na dlhú trať a rakovina si nevyberá, či sú Vianoce alebo nie. Aj pred tohtoročnými sviatkami prišlo asi päť nových pacientov. Na oddeleniach bude podľa nej pomerne veľa detských pacientov, pri niektorých sa snažia, aby aspoň na jeden deň mohli byť doma. „Vždy hovorím rodičom, že verím, že budete mať ďalšie Vianoce doma, takže to nevadí, že tie jedny budú u nás,“ podotkla Kolenová s tým, že personál sa vždy snaží, aby Vianoce boli aj v nemocnici čo najviac „domácke“, pričom každé dieťa môže mať pri sebe celú rodinu.