Slovenské priehrady sa dočkali zmeny: Na ich brehoch nájdete novinku! Osobne na to poukázal aj minister Taraba

BRATISLAVA - Na slovenských priehradách sa začalo s inštaláciou vlajok. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) si 350 priehrad tento národný symbol zaslúži mať.
Podľa ministra to je otázka pár stoviek eur a nechápe, ako to môže niekomu prekážať. "Je to otázka základného národného povedomia a hrdosti," povedal. "Týchto 350 priehrad, ktoré generácie pred nami postavili, chráni obyvateľov pred povodňami. Neraz sú zdrojom pitnej vody a robia z nás vyspelý štát," uviedol.
O zámere osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach informovalo ministerstvo životného prostredia ešte v lete. Avizovali, že pôjde o Liptovskú Maru, Oravskú priehradu, Čunovo, Gabčíkovo, Nimnicu a ďalšie, ktoré sú zároveň aj turistickými destináciami a sú v správe štátneho podniku. „Všade vo svete je to samozrejmosť, že štátne vlajky vejú na všetkých významných kultúrnych, ale aj infraštruktúrnych projektoch, pretože je to odraz úspechu národa. Len na Slovensku je to akoby problém a nie samozrejmosť,“ skonštatoval šéf rezortu životného prostredia ešte v auguste.