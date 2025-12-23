Vianočná pohľadnica princa Williama a Kate: Namiesto snehu NARCISY? Ehm, nevyzerá to veľmi zimne!

LONDÝN - Princ a princezná z Walesu zverejnili každoročnú vianočnú pohľadnicu. Na fotografii William (43) a Catherine (43) sedia v tráve s narcismi.
Na zábere sú aj ich tri deti - princ George (12), princezná Charlotte (10) a princ Louis (7). Pár zdieľal vianočnú pohľadnicu na sociálnych sieťach s odkazom: „Prajeme všetkým šťastné Vianoce.“
Autorom snímky je rodinný fotograf Josh Shinner. Vznikla v grófstve Norfolk na juhovýchode Anglicka v apríli tohto roka. Minulý rok pár zverejnil vianočnú pohľadnicu s fotografiou z videa, ktoré bolo zverejnené, keď Catherine oznámila ukončenie chemoterapie.
William a Catherine trávia sviatočné obdobie spolu a očakáva sa, že sa na Vianoce pridajú ku kráľovi Karolovi III. a zvyšku kráľovskej rodiny v Sandringhame v Norfolku. Začiatkom decembra zverejnili Karol III. a kráľovná Kamila vlastnú vianočnú pohľadnicu, na ktorej sú v Ríme. Fotografia, ktorá vznikla v apríli počas ich štátnej návštevy Talianska, zobrazuje pár stojaci vedľa seba na záhradnom chodníku.
