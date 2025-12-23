Taliansky protimonopolný úrad pokutoval Ryanair pre zneužívanie postavenia

RÍM - Taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM) v utorok oznámil, že udelil nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair pokutu viac ako 255 miliónov eur pre zneužívanie dominantného postavenia. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa AGCM spoločnosť bránila cestovným kanceláriám v prístupe k svojim službám od roku 2023 do apríla 2025, aby im sťažila kombinovanie letov s inými službami. Cieľom bolo „zablokovať, sťažiť, skomplikovať alebo predražiť ... nákup letov spoločnosti Ryanair na webovej stránke ryanair.com, či už v kombinácii s letmi ponúkanými inými leteckými firmami alebo inými cestovnými a poisťovacími službami,“ uviedol úrad. Tým sa podľa neho znížila priama a nepriama konkurencia medzi agentúrami.
Taliansko dalo Ryanairu pokutu tri milióny eur pre spoplatňovanie príručnej batožiny cestujúcich aj v roku 2019. Túto pokutu však zrušil správny súd. V pondelok AGCM informoval o pokute 98 miliónov eur pre americký technologický gigant Apple v prípade zneužívania dominantného postavenia na trhu s mobilnými aplikáciami.