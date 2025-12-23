STVR uvedie na Vianoce dve premiérové časti dokumentárneho seriálu Textári

Slovenská televízia a rozhlas uvedie na Prvý sviatok vianočný, v stredu 25. decembra 2025, na Dvojke dve doposiaľ neodvysielané časti dokumentárneho seriálu Textári, ktorý mapuje fenomén textárstva v slovenskej populárnej hudbe. Premiéra prvej časti s názvom Na počiatku bolo slovo je naplánovaná na 20.10 h, druhá časť Nová vlna bude nasledovať o 21.00 h, čím STVR symbolicky uzavrie pôvodnú premiérovú líniu seriálu, ktorého desať častí bolo odvysielaných začiatkom roka 2025.
Dokumentárny cyklus Textári má spolu 12 častí a zameriava sa na profesiu textára ako nenápadného, no zásadného spolutvorcu piesní, ktorých slová nesú emócie, významy a generačné výpovede zapísané v kultúrnej pamäti spoločnosti. Prvá premiérová časť Na počiatku bolo slovo sa vracia ku koreňom slovenského textárstva, sleduje jeho historické východiská od medzivojnového obdobia a hľadá odpovede na otázky, ako slovo formovalo podobu populárnej hudby, ako sa piesne stávali citovými kronikami doby a ako textári dokázali pomenovať to, čo spoločnosť cítila, no nevedela vyjadriť. Druhá premiérová časť Nová vlna sa zameriava na súčasnosť, generačný stret a príchod nových žánrov, predovšetkým rapu, a kladie otázku, ako dnes mladí autori nadväzujú na poetiku svojich predchodcov a ako sa mení jazyk piesňových textov v 21. storočí.
Režisér dokumentárneho seriálu Peter Pokorný k projektu uvádza: „Textári rozprávajú príbeh slovenského textárstva ako nepretržitý dialóg medzi autorom, dobou a poslucháčom, pričom si čoraz viac uvedomujeme hodnotu výpovedí, ktoré sa nám podarilo zachytiť, keďže pre viacerých výrazných tvorcov bolo nakrúcanie ich posledným verejným svedectvom.“
Súčasťou dokumentu Textári sú teda aj výpovede osobností, ktoré sa premiéry cyklu už, žiaľ, nedožili. V dokumentoch zaznievajú autentické svedectvá Milana Lasicu, Vaša Patejdla, Pavla Zelenaya, Petra Brhloviča, Vlasty Brezovskej, Daniela Mikletiča a Igora Bázlika, pre ktorých bolo nakrúcanie Textárov jedným z ich posledných verejných vystúpení. Aj vďaka týmto výpovediam sa seriál stáva jedinečným archívnym dokumentom a trvalým záznamom tvorivého odkazu autorov, ktorí zásadným spôsobom formovali podobu slovenskej populárnej hudby.
Dramaturg Textárov Robo Valovič dodáva: „Nešlo nám o prehľad hitov ani o encyklopédiu mien, ale o pochopenie tvorivého procesu a autorského rukopisu, vďaka ktorému sa niektoré texty dokázali stať mostom medzi generáciami a prežiť aj výrazné spoločenské zmeny.“
Na vianočné premiéry vysielané 25. decembra 2025 nadviaže reprízové vysielanie celého seriálu, ku ktorému sa STVR vráti od 27. decembra 2025 do 3. januára 2026, pričom jednotlivé diely budú na Dvojke vysielané vždy po dvoch častiach za sebou, s výnimkou 31. decembra 2025 a 1. januára 2026, čím dostanú diváci možnosť vidieť celý cyklus v kompaktnom vysielacom bloku.
