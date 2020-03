KORONAVÍRUS V záplave smutných správ sa Benátky zmenili na nepoznanie: VIDEO Vrátili sa aj delfíny!

Rastúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom a zvyšujúci sa počet obetí ochorenia COVID-19 zastavili celé Taliansko.

Ľudia sú v izolácii, aby zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu, chránili svojich blízkych a mnohí každú minútu prichádzajú o zisk. Ťaživá situácia má však aj svoje pozitíva. Benátky, ktoré po celý rok lákajú davy turistov, sa vyprázdnili, a v dôsledku dramatického poklesu lodnej dopravy sa prečistila voda.

Do ikonických benátskych kanálov sa tak začali vracať ryby a labute a k niektorým talianskym brehom po dlhej dobe priplávali delfíny.

Benátske uličky zívajú prázdnotou a zmizli tiež turisti plaviaci sa na gondolách. Miestni si začali všímať obrovský rozdiel v čistote vody, uviedla televízia CNN. Výrazne sa tiež zlepšila kvalita vzduchu.

„Voda sa teraz javí priezračnejšia, keďže je na kanáloch menšia prevádzka, a sedimenty tak zostávajú na dne. Lodná doprava väčšinou sediment vynáša na hladinu,“ objasnil hovorca benátskeho starostu.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f