Izrael predĺžil platnosť zákona umožňujúceho zakázať zahraničné médiá

TEL AVIV - Izraelský parlament v utorok oznámil predĺženie platnosti zákona, ktorý umožňuje úradom zakázať vysielanie zahraničných médií považovaných za škodlivé pre bezpečnosť štátu. Informuje o tom agentúra AFP.
Zákon bol prijatý v apríli 2024. Zameriaval sa najmä na katarskú televíziu al-Džazíra, ktorú izraelské úrady označujú za propagandistický nástroj palestínskych militantov. Pôvodne bol právny predpis viazaný na výnimočný stav vyhlásený po útoku hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Parlament však 1. decembra rozhodol o jeho ukončení. Súčasne schválený dodatok zabezpečil, že zákon zostane v platnosti ešte ďalšie dva roky.
Rozsah zákazu vysielania
Legislatíva umožňuje ministrovi komunikácií na základe rozhodnutia premiéra zastaviť vysielanie zahraničného média, uzavrieť jeho redakčné priestory, zaistiť vysielaciu techniku a zablokovať webové stránky. Pred vydaním zákazu je premiér povinný konzultovať postup s bezpečnostnými zložkami vrátane polície. „Teroristické komunikačné kanály sú zakázané, a to ako v bežných časoch, tak aj počas výnimočného stavu,“ napísal minister komunikácií Šlomo Karhi na sociálnej sieti X.
Sloboda médií sa v Izraeli od začiatku vojny v Pásme Gazy podľa AFP výrazne zhoršila. V rebríčku organizácie Reportéri bez hraníc uverejnenom v máji Izrael klesol o 11 priečok – zo 101. na 112. miesto zo 180 hodnotených štátov.