Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Jemenská vláda sa s húsíjmi dohodla na výmene tisícov vojnových väzňov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Osamah Abdulrahman)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SANÁ - Jemenskí povstalci húsíovia a medzinárodne uznávaná jemenská vláda sa dohodli na vzájomnej výmene väzňov. Celkovo by sa mala týkať takmer 3000 osôb, vrátane siedmich obyvateľov Saudskej Arábie. V utorok na to upozornila agentúra AFP.

Dohodu uzavreli predstavitelia oboch strán po takmer dvojtýždňových rokovaniach v ománskej metropole Maskat. Omán zohráva kľúčovú úlohu ako sprostredkovateľ v tomto konflikte, ktorý už trvá viac ako desať rokov, pripomína AFP. Člen vládnej delegácie uviedol, že sa s povstalcami dohodli na výmene a prepustení „tisícov“ vojnových väzňov.

Podrobnosti výmeny väzňov

Húsíjský predstaviteľ na platforme X potvrdil, že „dnes (v utorok - pozn. TASR) podpísali dohodu... o realizácii rozsiahlej výmeny väzňov, ktorá sa týka 1700 našich väzňov výmenou za 1200 ich väzňov, vrátane siedmich obyvateľov Saudskej Arábie a 23 obyvateľov Sudánu“.

Vyslanec OSN v Jemene Hans Grundberg dohodu privítal ako „pozitívny a významný krok, ktorý, dúfame, zmierni utrpenie zadržaných a ich rodín v celom Jemene“. „Jej účinná implementácia si bude vyžadovať pokračujúce zapojenie a spoluprácu oboch strán, koordinovanú regionálnu podporu a trvalé úsilie s cieľom nadviazať na tento pokrok smerom k ďalším prepusteniam,“ dodal Grundberg.

Viac o téme: VládaVäzniJemenVýmenaHúsíovia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Spojené štáty pozastavili spracovanie imigračných žiadostí pre osoby z 19 krajín
Zahraničné
Krst nového albumu Richarda
Moderátor Martin Nikodým: Tajné ZÁSNUBY? Prsteň dal priateľke už pred 6 mesiacmi!
Domáci prominenti
Dediny pokryté popolom! Etiópska
Dediny pokryté popolom! Etiópska sopka vybuchla prvýkrát po tisíckach rokov
Zahraničné
FOTO Vojenský generál Mohamed Hamdan
Sudánska MASAKRA: Polovicu krajiny vedie VRAŽDIACI veliteľ Hemedti, zverejňuje VIDEA popráv z potešenia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V košickej ZOO zvieratá dostali vianočné darčeky
V košickej ZOO zvieratá dostali vianočné darčeky
Správy
Prezident Pellegrini vykonal vianočnú vizitu na Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb
Prezident Pellegrini vykonal vianočnú vizitu na Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb
Správy
Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Prominenti

Domáce správy

Tomáš Taraba
Slovenské priehrady sa dočkali zmeny: Na ich brehoch nájdete novinku! Osobne na to poukázal aj minister Taraba
Domáce
FOTO Dopravná nehoda osobného auta
Dopravná nehoda pri Lazoch pod Makytou: Pomáhali aj českí hasiči
Domáce
Na snímke zľava riaditeľ
Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii
Domáce
Termálne kúpalisko v Nových Zámkoch čaká veľká novinka: Pribudne nový zážitkový bazén za 860-tisíc eur
Termálne kúpalisko v Nových Zámkoch čaká veľká novinka: Pribudne nový zážitkový bazén za 860-tisíc eur
Nitra

Zahraničné

Múzeum Louvre nainštalovalo mreže
Louvre nainštaloval mreže na okno vykradnutej Apolónovej galérie
Zahraničné
Ilustračné foto
Za útok na deti v chorvátskej škole dostal vrah maximálny trest 50 rokov väzenia
Zahraničné
Ruský veľvyslanec v Česku
Putin odvolal ruského veľvyslanca v Česku Zmejevského: Nahradí ho Ponomarjovová
Zahraničné
Ilustračné foto
Izrael predĺžil platnosť zákona umožňujúceho zakázať zahraničné médiá
Zahraničné

Prominenti

Ilustračné foto
SMUTNÁ SPRÁVA pred Vianocami: Slovensko prišlo o hudobnú legendu (†67)!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! princ William, princezná Catherine
Vianočná pohľadnica princa Williama a Kate: Namiesto snehu NARCISY? Ehm, nevyzerá to veľmi zimne!
Zahraniční prominenti
Róbert Hudák
Markizácky farmár týždeň po finále: Už podáva TRESTNÉ OZNÁMENIA... Čo ste chceli, to budete mať!
Domáci prominenti
Karlos Vémola
TRPKÉ Vianoce Karlosa Vémolu: Akútna OPERÁCIA a zásah POLÍCIE... Zbalili uňho doma 2 ľudí!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žena 25 rokov zbierala
Žena 25 rokov zbierala vianočné ozdoby: To, čo z nich vytvorila, vás ohromí
dromedar.sk
Manželia vyhrali v lotérii
Manželský pár vyhral v lotérii už po DRUHÝKRÁT: Z výhry sa vám zatočí hlava! Bežný smrteľník ju nikdy neuvidí
Zaujímavosti
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva pod zem: Vedci odhalili niečo NEVÍDANÉ! Odkiaľ sa vzala TÁTO kamenná masa?
Zaujímavosti
FOTO undefined
RARITA vo vesmíre: Ochrnutá žena dokázala nemožné! Letela raketou miliardára Bezosa, vesmírny turizmus pokračuje
Zaujímavosti

Dobré správy

Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Prešovský kraj sa dočkal
Prešovský kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný regionálny prehľad
presov.zoznam.sk
Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk

Ekonomika

Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!

Varenie a recepty

Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Slováci v zahraničí
Nepríjemný vianočný darček: Do domu Karlosa Vémolu vtrhla polícia namiesto Ježiška!
Nepríjemný vianočný darček: Do domu Karlosa Vémolu vtrhla polícia namiesto Ježiška!
Bojové športy
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
Taliansko
Na úvod so svetovým gigantom: Slovenskí hokejisti poznajú program domáceho svetového šampionátu
Na úvod so svetovým gigantom: Slovenskí hokejisti poznajú program domáceho svetového šampionátu
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu

Technológie

Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
História
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Sponzorovaný obsah
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Veda a výskum

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Partnerské vzťahy
Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Je tu PRIESKUM o
Domáce
Je tu PRIESKUM o predlžovaní volebného obdobia samospráv a VÚC: Až dve tretiny opýtaných sú proti!
Domáce
Známy obchod sťahuje z predaja obľúbenú kávu: FOTO Nepite ju, ihneď ju vráťte do predajne
Novela, ktorá má pomôcť
Domáce
Novela, ktorá má pomôcť Gašparovi: Pellegrini si náhle vyberá strednú cestu, zákon nevetuje, ale ...
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav
Domáce
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav zaútočili HACKERI, vyhrážky a dostali aj časové ultimátum!

Ďalšie zo Zoznamu