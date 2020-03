Uzavreli to ako nešťastné nehody: Zvrat po rokoch! Smrť manželky a syna boli premyslené vraždy

SACRAMENTO - Manželka zomrela pri požiari a syna pri oprave privalil veľký pick-up v garáži. Aj keď to na prvý pohľad vyzeralo ako nešťastná nehoda, všetko bolo inak. Ich životy mal totiž na svedomí ich najbližšia osoba - manžel a zároveň otec. K otrasným činom sa po rokoch priznal. Otrasné činy urobil kvôli ich životným poistkám.

Uzavreli to ako nešťastné nehody, no všetko bolo inak. Karl Karlsen (60) bol uznaný vinným začiatkom tohto mesiaca zavraždením prvého stupňa podpaľačstvom za to, že v roku 1991 podpálil dom svojej rodiny v Kalifornii, v ktorom zabil jeho vtedajšiu manželku a matku ich troch detí Christinu Karlsen. Informoval o tom Daily Mail.

Čelí doživotnému trestu bez možnosti podmienečného prepustenia, keď je budúci mesiac odsúdený na podpaľačskú smrť svojej manželky, ktorá bola motivovaná životnou poistkou vo výške 200-tisíc dolárov, ktorú Karlsen uzavrel v mene Christiny len 19 dní pred požiarom. Karlove deti ho dlho podozrievali, že je zodpovedný za smrť svojej matky. Karlsen si už odpykáva pätnásťročný trest odňatia slobody za vraždu jeho 23-ročného syna Leviho v roku 2008.

Z nešťastných náhod vopred premyslené vraždy

Na Nový rok v roku 1991 zomrela Christina, ktorá mala v tom čase 30 rokov, uväznená v kúpeľni rodinného domu v Murphys v Kalifornii, ktorý pohltil požiar.

Hasič, ktorý pri danom požiari zasahoval, uviedol, že po pár minútach od príchodu hasičov jeho kolega oznámil, že našiel Christinino telo. Karlsenovi sa vtedy pripisovala záchrana syna Leviho a dvoch dcér Erin a Katie, pretože ich vytiahol z horiaceho domu. Vyšetrovateľom v tom čase povedal, že sa nemohol už vrátiť za svoju manželku.

Neskôr sa zistilo, že Christina nemohla uniknúť oknom kúpeľne, pretože Karlsen ho zaistil z vonkajšej strany len o pár dní pred požiarom, pretože bol podľa jeho slov rozbité. Vyšetrovatelia uviedli Christininu oficiálnu príčinu smrti ako nehodu.

Karl Karlsen Zdroj: SITA/AP Photo/Seneca County Sheriff’s Office, File

O dva týždne neskôr odišiel Karlsen so svojimi tromi deťmi z Kalifornie a peniaze na životné poistenie vo výške 200-tisíc dolárov použil na kúpu domu v New Yorku. V rozhovore pre spoločnosť ABC News v roku 2013 uviedla dcéra páru Erin Deroche, ktorá mala vtedy iba šesť rokov, že si stále pomätá, ako jej matka kričala, keď bola uväznená v horiacom dome.

„V tom čase som mala šesť rokov. Nerozumela som tomu,“ povedala Deroche. Ako však starla, Deroche povedala, že je schopná lepšie spracovať, čo sa vtedy stalo, a dospela k presvedčeniu, že jej otec nerobil dosť toho, aby pomohol zachrániť matku. „Nepokúsil sa ju zachrániť. Stál tam,“ povedala Deroche s tým, že "takto ľudia nemajú konať, keď je niekto, koho milujú, uväznený a doslova pred nimi horí."

Zdroj: FB/Justice for Christina Alexander-Karlsen and Levi Karlsen

Pochybnosti o smrti matky mali deti

Deroche povedala, že ona a jej brat Levi mali okolo 11 alebo 12 rokov, keď tajne diskutovali o možnosti, že ich otec bol nejakým spôsobom zapojený do smrti ich matky. Levi, otec dvoch mladých dcér, zomrel 20. novembra 2008 pri "nehode", keď mal iba 23 rokov. Starý pickup Chevy spadol na jeho hruď, rozdrvil ho a zabil ho, zatiaľ čo on pracoval pod ním a robil opravy na majetku svojho otca v štáte New York.

Karl Karlson Zdroj: Repro foto YouTube/Access

Karl sa potom oženil so svojou druhou manželkou Cindy, našiel svojho syna v garáži a povedal jej, aby zavolala na číslo 911. Rodina sa vtedy vrátila z pohrebu iného príbuzného. Leviho smrť, rovnako ako jeho matka pred 17 rokmi, bola pôvodne považovaná za nehodu.

Polícia sa začala zaoberať prípadom, keď ich rodinný príslušník prezradil, že Karlsen požiadal o vyplatenie životného poistenia jeho syna Leviho vo výške 707-tisíc dolárov.

Zvrat vďaka jeho druhej manželke

V roku 2012 sa Cindy Karlsen vyplašila, keď zistila, že jej manžel uzavrel životnú poistku vo výške 1,2 milióna dolárov. Keďže sa obávala, že by jej mohla hroziť smrť, súhlasila so spoluprácou s políciou a tajným zaznamenaním rozhovoru s Karlom, v ktorom priznal odstránenie predných pneumatík svojho nákladného vozidla manupuláciu so zdvihákom auta skôr, ako Levi dobrovoľne vykonal jeho opravy.

Po 10-hodinovom výsluchu Karlsen nakoniec povedal polícii, že tam bol, keď pick-up spadol na jeho syna. Tvrdil, že to bola nehoda, ale potom pripustil, že nechal svojho syna zomrieť. Neskôr sa priznal vinu výmenou za 15 rokov života vo väzení.

Karl Karlsen interview will appear on Dateline https://t.co/WStAnZCqWI — FingerLakes1.com (@FingerLakes1) February 28, 2020

Potom, čo bol Karlsen obvinený z vraždy jeho syna, polícia v Kalifornii znovu po 17 rokoch začala vyšetrovanie smrti jeho prvej manželky a nakoniec proti nemu vzniesla formálne obvinenia z podpaľačstva a vraždy.