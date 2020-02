Prípad vraždy Zdenky (†41) pred očami detí: Češka urobila zo svojho tela štít... Otrasná obhajoba!

PRAHA - Brutálna vražda Češky v Sardínii priamo pred deťmi otriasla verejnosťou. Jej partner ju mal napadnúť nožom a pobodať pred miestnou kaviarňou. 45-ročný Talian čelí obvineniu z vraždy, únosu, pričom prokurátori prišli so štyrmi priťažujúcimi okolnosťami činu. Obvinený sa na súde hájil tým, že konal v sebaobrane.

Pred zrakmi svojich malých dcér pomaly umierala Češka Zdenka K., keď ju dobodal na smrť jej bývalý partner Francesco B. D. F. Štyridsaťpäťročný Talian, ktorý ju chladnokrvne zavraždil, sa s ňou najprv pohádal pred barom v mestečku Sorso severne od Sassari. Pri hádke boli prítomné aj dve ženine dcéry vo veku deväť a sedem rokov. Muž následne vytiahol nôž a Češku niekoľkokrát bodol. Informoval o tom denník Corriere della Sera s tým, že Talian nemá čistý register trestov.

Štyridsaťpäťročný Talian bol obvinený z vraždy, únosu dievčat, odporu voči verejným činiteľom a z nelegálneho držania zbrane. Po tom, čo ho polícia zatkla, bolo nariadené zdokumentovanie rezných rán na jeho nohách, o ktorých obvinený Francesco tvrdil, že mu ich spôsobila Zdenka, pred ktorou sa vraj len bránil.

Pred súdom sa obhajoval tým, že konal v sebaobrane, pretože ho mala Katka napadnúť. Vyšetrovatelia však uviedli, že útok bol premyslený a útočník mal navyše riskovať život Zdenkinej jedenásťročnej dcérky, ktorú chcel bodnúť tiež. Zdenka v snahe ochrániť svoje deti urobila pred nimi štít z vlastného tela. Informoval o tom český portál Blesk.cz. Podľa vlastných slov konal v afekte, no podľa vyšetrovateľov išlo o akt pomsty.

"Nechcel som ju zabiť. Ospravedlňujem sa rodine a dvojčatám, s ktorými som vždy zaobchádzal ako s dcérami," uviedol Francesco vo vyhlásení pred piatimi dňami pred vyšetrujúcim sudcom.

V prípade bola nariadená súdna pitva, ktorá podľa informácií talianskeho denníka La Nuova Sardegna preukázala, že Češka zomrela asi štyridsať minút po tom, čo jej čepeľ prepichla pľúca. V pitevnej správe sa má písať, že smrti sa dalo zabrániť, keby obeť bola po útoku prevezená do nemocnice, čo sa nestalo. Namiesto toho ju útočník mal naložiť do auta a odviezť do domu svojho známeho, kde zomrela.

Priťažujúce okolnosti

Prokurátori Paolo Piras a Maurizio Musco po získaní výsledkov z pitvy predniesli štyri priťažujúce okolnosti. Informuje o nich taliansky denník La Nuova Sardegna. Prvá vychádza zo skutočnosti, že muž zhoršil následky bodnutia tým, že jej nezabezpečil včasné lekárske ošetrenie. Druhou je fakt, že sa od miesta činu vzdialil s deťmi, ktoré boli svedkami tohto hrozného činu. Treťou je, že smrteľné zranenie bolo spáchané v dôsledku zlého zaobchádzania, čo znamená po tom, čo ju barbarsky zbil do tváre a uštedril jej kopance. Štvrtá spočíva v tom, že útočil na osobu, s ktorou bol citovo prepojený.

Žalobca navyše pripomenul, že sa muž voči Zdenke v minulosti správal násilne, čo viedlo k tomu, že požiadala o zákaz styku. Deň pred smrťou mu však mala všetko odpustiť, čím urobila fatálnu chybu.