Prípad únosu a brutálnej vraždy dievčatka: FOTO diablov, pred smrťou prežívalo ukrutné muky!

MEXIKO - Prípad únosu a brutálnej vraždy 7-ročného dievčatka v Mexiku otriasa verejnosťou i celý svetom. Minulý víkend objavili Fatimu v odpadkovom vreci nahú a brutálne zavraždenú so známkami mučenia po tom, čo jej matka oznámila jej únos. Mexická polícia zatkla dvoch podozrivých, u ktorých v byte objavili aj dôkazy.

Úrady mesta Mexiko identifikovali pár, ktorý údajne uniesol a znásilnil sedemročné dievča, ktoré bolo cez víkend nájdené mŕtve vo vrecku na odpadky. Kancelária generálneho prokurátora uviedla, že Gladis Giovana Cruz Hernández je žena, ktorá sa objavila na videu vedľa Fátimy Cecilie Aldrighettovej potom, čo ju uniesla mimo školy 11. februára. Uviedli to mexické noviny El Universal.

“Mira mi poli, me están buscando. Te doy $5 mil para que me dejes ir, nada más le llamo a alguien para que me los traiga", dijo Mario Alberto Reyes Nájera; "También te doy $5 mil", agregó Gladis Giovana Cruz Hernández. Son los feminicidas de #Fatima detenidos en #Edomex pic.twitter.com/h9jKiFtDFw — Iván Ramírez (@ivanramirez092) February 21, 2020

Prokuratúra dodala, že Cruz Hernández údajne odovzdala bezbrannú Aldrighettu jej údajnému priateľovi Mario Albertovi Reyesovi Nájerovi v byte, ktorý zdieľali vo štvrti Xochimilco, kde ju následne znásilnil.

Ulises Lara López, hovorkyňa úradu generálneho prokurátora v Mexico City, uviedla, že vyšetrovatelia našli v byte odtlačky prstov, škvrny, oblečenie a osobné dokumenty patriace obom podozrivým osobám. Lara López uviedla, že vyšetrovatelia našli vnútri obydlia aj Aldrighettovej krv, oblečenie aj obuv, ale nevie potvrdiť, či sa tam udiala aj vražda Aldrighettovej. Okrem toho tam objavili aj osobné dokumenty oboch rodičov dievčaťa, preto polícia pracuje aj s verziou pomsty, ak agresori poznali rodinu dieťaťa.

#ÚltimaHora La Secretaría se Seguridad Ciudadana capitalina identificó a Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera como los dos sujetos del caso Fátima https://t.co/7isFakiyMz pic.twitter.com/AauDTPlLZx — El Universal (@El_Universal_Mx) February 19, 2020

Naposledy videli dievčatko nažive 11. februára. Keď jej matka prišla o 20 minút neskôr do školy, aby vyzdvihla dcérku, oznámili jej, že ju už vzala iná žena, ktorej totožnosť je stále neznáma. Únos zaznamenali bezpečnostné kamery v tejto oblasti. O štyri dni ju našli brutálne zavraždenú. Nahé telo Fatimy Cecilie Aldriguetovej objavili minulý víkend v plastovom vrecku bez orgánov a so znakmi mučenia na juhu mexického hlavného mesta, kde bývala so svojou rodinou.

Presadzovanie práva a prokuratúra v Mexico City sa dostali do čela vyšetrovania, keď v pondelok vydali zábery bezpečnostnej kamery z posledných chvíľ Aldrighettovej. Cruz Hernández je vidieť, ako drží pravou rukou Aldrighettovú a na jednom mieste vidieť, ako sa dokonca otočila.

Podľa mexických novín El Universal zdroje blízke vyšetrovaniu uviedli, že Cruz Hernández opustila domácnosť potom, čo jej obraz zdieľali miestne a medzinárodné mediálne médiá. Žila iba 10 minút od domu Aldrighettovej a je údajne matkou dvoch detí, ktoré navštevujú Aldrighettovej bývalú školu. Hernández mala podľa jej slov dodať mužovi Fatímu preto, lebo sa vyhrážal, že pohlavne zneužije jej dve deti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Marco Ugarte

Obaja sa priznali, že čin spáchali. Hernández uviedla, že dievčatko udusila. Keď si uvedomili, čo urobili, rozhodli sa ju vyhodiť a utiecť. Hernándéz dodala, že to urobila všetko zo strachu, aby Mario neublížil jej deťom. Pár sa dokonca pokúšal podplatiť miestnu políciu v čase ich zadržania. Vláda sľubuje občanom, že tento čin bude potrestaný.

V Mexiku je zabitých 10 žien denne a celkovo je tu zaznamenaných viac ako 90 vrážd za 24 hodín. Občania vyzývajú vládu, aby konečne podnikla neodkladné kroky proti násiliu, ktorému musia dennodenne čeliť.