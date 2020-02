Koronavírus sa aj naďalej šíri po celom svete: Katar potvrdil prvý prípad nákazy

Katar vo štvrtok prepravil späť do vlasti viacerých svojich občanov z Iránu, v ktorom zaznamenali najvyšší počet úmrtí mimo Číny, a umiestnil ich do 14-dňovej karantény, oznámila vláda tejto krajiny v oblasti Perzského zálivu. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že infikovanú pacientku prijali do nemocnice. "Očakávalo sa to vzhľadom na šírenie tohto vírusu po regióne a iných krajinách," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení prevzatom štátnou tlačovou agentúrou QNA.

V katarskej metropole Dauha v sobotu podpíšu USA a afganské militantné hnutie Taliban mierovú dohodu zameranú na ukončenie 18-ročnej vojny v Afganistane, ktorá umožní stiahnutie amerických vojakov zo stredoázijskej krajiny výmenou za bezpečnostné záruky. Irán v sobotu hlásil deväť ďalších úmrtí na nový koronavírus a 205 nových prípadov nákazy za uplynulých 24 hodín, čím sa celková bilancia v islamskej republike zvýšila na 43 mŕtvych a 593 infikovaných.

Krajiny Perzského zálivu oznámili celý rad opatrení na prerušenie spojení s Iránom, aby zabránili šíreniu koronavírusu po tom, ako sa objavili prípady nákazy medzi ľuďmi vracajúcimi sa z pútí do islamskej republiky. Saudská Arábia v piatok zakázala občanom šiestich členských štátov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC), ku ktorým patrí aj Katar, vstup do dvoch najposvätnejších miest islamu - Mekky a Mediny.

Z krajín Perzského zálivu evidujú dosiaľ tiež 45 prípadov nákazy v Kuvajte, 38 v Bahrajne, 21 v Spojených arabských emirátoch (SAE) a šesť v Ománe. SAR v sobotu oznámili, že pozastavili prevádzku materských škôl a obmedzili aktivity v iných školách.