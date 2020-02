Dcéra (27) chytila sekeru a zavraždila vlastnú matku: FOTO Otrasné, čo nasledovalo po čine

PARDUBUCE – Českom otriasla brutálna vražda. Dcéra, ktorá v súčasnosti čelí obžalobe, sa priznala k vražde vlastnej matky. Staršiu ženu napadla sekerou a zasadila jej trinásť rán do hlavy. S mŕtvolou potom niekoľko dní prespávala. Ako povedala na súde, pod tragédiu sa podpísali osobné rozpory.

Krajský súd v Pardubiciach začal v utorok prejednávať prípad ženy obžalovanej z vraždy jej matky. Informoval o tom server Novinky.cz.

Trinásť rán sekerou nestačilo

Podľa obžaloby 27-ročná dcéra zaútočila na svoju 68-ročnú matku, ktorá sedela v kresle chrbtom k nej. Seniorke zasadila 13 rán sekerou do hlavy, následne ležiacu a umierajúcu ženu ešte škrtila povrazom. Dcére sa vraj nepáčilo matkine chrčanie.

Lenka Faltusová, krajská štátna zástupkyňa, tvrdí, že šlo o premyslenú vraždu. „Prišla si do drevárne pre sekeru s úmyslom zabíjať,“ povedala žalobkyňa s tým, že obžalovaná sa do dreveníka pri dome vrátila pre povraz.

S mŕtvolou v dome prespávala

Mladá žena v priebehu hlavného pojednávania odmietla o čine vypovedať. Podľa výsluchov v prípravnom konaní sa po čine správala racionálne. Matku prikryla perinou, zakrvavenú izbu upratala, vyprala oblečenie od krvi a vyrazila na nákup, aby mala čo večerať.

S mŕtvolou v dome prespávala. Z dôvodu blížiacej sa návštevy príbuzných vzala zavraždenej hotovosť i kreditnú kartu. Policajti ju zadržali po týždni. Žena sa ukrývala v hoteloch a lesoch.

Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz/Právo/Zdeněk Seiner

Vražda kvôli osobným sporom

Polícii tvrdila, že čin veľmi ľutuje. „Ale už sa to nedá vrátiť späť,“ uviedla v prípravnom konaní. Na súde v utorok povedala, že za tragédiou boli osobné rozpory. „Keby som na seba nechala kričať, mohlo by to dopadnúť inak,“ posťažovala sa na súde. „S matkou som mala komplikovaný vzťah. Čokoľvek som urobila, nič jej nebolo po chuti, za všetko ma kritizovala. Len ma potrebovala napomínať, nijaké argumenty neuznávala.“

Rodičia obžalovanej sa rozviedli v roku 2011, a žena sa s dvoma súrodencami vídala len málo. Matka podľa nej chcela, aby mala vysokoškolské vzdelanie, ktoré pritom sama nemala.

U obžalovanej sa počas štúdia na gymnáziu objavila sociálna fóbia. Na poľnohospodárskej vysokej škole v Prahe študovala asi dva roky, potom odišla. Hovorí, že matka ťažko niesla, že neštuduje, a preto ju odviedla k psychologičke. „Potom už na mňa nenaliehala, brala to, myslím, ako moje zlyhanie,“ spomína obžalovaná, ktorá ešte študovala vyššiu odbornú školu, následne sa zamestnala v supermarkete. Vlani v júli ale o prácu prišla a mala dlhy z pôžičiek vo výške minimálne 250-tisíc korún (v prepočte cca 9,9-tisíca eura), ktoré nesplácala. „Matka si môj život predstavovala inak, chcela, aby som mala prácu, rodinu. Zároveň chcela, aby som bola doma. Bola som z toho zmätená. Žili sme deň po dni,“ povedala žena.

Dostala 15 rokov

Obžalovaná odmietla opisovať samotnú vraždu, ktorej mala predchádzať hádka. Na súde sa preto premietal videozáznam z policajnej rekonštrukcie. Žena si pri nej spomenula, kam po čine odložila sekeru, ako odrezala dlhý povraz a tiež na to, z ktorej strany si k umierajúcej matke kľakla, keď ju škrtila.

Ďalšieho pojednávania sa po porade s obhajcom odmietla zúčastniť, vrátane vynesenia rozsudku. Krajský súd v Pardubiciach poslal ženu na 15 rokov do väzenia. Rozhodnutie padlo vo štvrtok. Verdikt nie je právoplatný, je možné sa proti nemu odvolať. Trestný senát súdu nenašiel nijaké poľahčujúce okolnosti. „Obžalovaná konala s rozmyslom a zabila vlastnú matku obzvlášť surovým spôsobom,“ poznamenala sudkyňa Anna Sobotková.

Ani posudky odborníkov na psychiku obžalovanej, ktoré si vyžiadal obhajca, nemohli nájsť ospravedlnenie pre správanie ženy. Hodnotili ju ako emočne labilnú a introvertnú. Keď sa rozhodla vraždiť, mohla byť síce v afekte, ale jej rozprávacie schopnosti boli znížené len minimálne.