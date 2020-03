Diabli v ľudskej koži: Otec týral syna (†7), našli ho mŕtveho v búde pre psa! Súd rozhodol o treste

Diabolský otec, ktorého sedemročný syn bol nájdený mŕtvy v betóne, bol uväznený na 72 rokov. 40-ročný otec Leland Pankey dostal najdlhší trest, ktorý mohol súd v americkom Denveri vyniesť po pripustení zneužívania detí, ktoré malo za následok smrť. Informoval o tom Denver Post s tým, že na súde neprejavoval žiadne emócie.

Leland Pankey Zdroj: SITA/RJ Sangosti/The Denver Post via AP

Tragicky sa končil života krásneho a usmievavého Caden McWilliams, keď zomrel, vážil menej ako dva kamene, pretože ho porazil a vyhladol jeho skrútený otec Leland Pankey. Celý prípad sa začal riešiť vtedy, keď 17. decembra 2018 matka Elisha Pankeyová oznámila, že jej manžel ju zneužil. Počas výzvy na domáce násilie si polícia všimla, že Caden chýba. O šesť dní neskôr vyšetrovatelia našli Cadenovo telo v sklade prenajatom na meno Elisha Pankey.

Školák vážil len cez 12 kilogramov, mal fraktúru lebky, zlomeniny na trupe a končatinách a testy odhalili, že sa mu v tele nachádzal aj metabolit kokaínu. Caden bol nájdený v búde pre psa ukrytej v sklade dva dni pred Vianocami 2018.

Zdroj: SITA/RJ Sangosti/The Denver Post via AP

Súd počul, ako sestra mladíka, ktorá mala štyri roky, keď zomrel Caden, zostala hlboko traumatizovaná tým, čo sa stalo. O ňu sa teraz stará jej teta. Cadenova rodina žiadala, aby Leland Pankey nikdy nemal dovolené opustiť väzenie a kontaktovať dcéru. Dievčatko totiž videlo, ako jej rodičia zneužívali Caden. Počula, ako jej brat kričal.

Martha McWilliamsová, babička Cadena, povedala sudkyni, že jej dcére pomohla vychovávať Cadena počas prvých piatich rokov jeho života. Elisha a Leland Pankey však v roku 2016 odstrihli kontakt s McWilliamsovou a celou rodinou zo svojich životov, keď im McWilliams prestala dávať peniaze, pretože sa obávala, že jej dcéra je závislá od liekov proti bolesti. Všetci ostatní členovia rodiny povedali sudcovi, že žijú s hlbokou vinou, pretože nevedeli, že Caden trpí a že ho nedokázali zachrániť.

Zdroj: FB/Mary Wheeler Woolsey

Prípad označil prokurátor Beth McCann za „jeden z najstrašnejších prípadov, ktoré kedy riešila kancelária Denveru DA“.: „Trestné činy Pankeya boli úmyselné, vypočítané, bezohľadné, slúžiace sebe samému a zbavené akéhokoľvek zmyslu pre ľudstvo alebo ľudskej dobroty," uviedol s tým, že činy šokovali obyvateľov Denveru, ktoré ich považujú za nepochopiteľné.

Trestné konanie zahŕňalo prezentáciu fotografií Cadena, dieťaťa, ktorého si rodina, spolužiaci a učitelia pamätali ako starostlivého chlapca, ktorý miloval dinosaurov, uviedol okresný prokurátor Beth McCann.

Polícia zadržala chlapcovu mamu Elishu v januári minulého roka a čelí 32-ročnému väzeniu za zneužívanie detí, ktoré malo za následok smrť a zneužitie mŕtvoly. Súdne dokumenty odhalili, že Elisha Pankey vyšetrovateľom údajne povedala, že jej manžel držal svojho syna v psej búdke „pár dní“ predtým, ako zomrel v júli 2018. Povedala, že vedela, že jej manžel zneužíval Cadena a nedávali mu jesť.

