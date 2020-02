Emotívne VIDEO vás dojme k slzám: Otec znova počuje srdce syna, ktorý zomrel pred dvomi rokmi

AUSTIN - Keď otec prišiel pred dvomi rokmi o syna Matthewa pri autonehode a o štyri mesiace neskôr o ďalšieho, zrútil sa mu celý svet. Napriek ťažkému rozpoloženiu ale pomohol iným ľuďom tým, že daroval zdravé orgány svojho syna Matthewa, ktorý bol registrovaným darcom orgánov. Vďaka tomu po dvoch rokoch opäť počul biť jeho srdce v tele ženy, ktorej to zachránilo život a neudržal emócie.

Otec, ktorého syn bol zabitý pri dopravnej nehode a daroval sedem z jeho orgánov piatim ľuďom, znovu počul tlkot srdca jeho syna. Syn Jordana Spahna Matthew bol v októbri 2018 zabitý pri autonehode a rodina 21-ročného dieťaťa zistila, že je registrovaným darcom orgánov.

Tragická nehoda

Srdce Matthewa dostala Kristi Russová, ktorá v roku 2016 utrpela masívny infarkt a mala chronické zlyhanie srdca. O tom, že Jordan, otec z Houstonu v Texase, je škaredo osudom skúšany, svedčí aj to, že tragicky stratil aj 24-ročného syna Jonaha pri ďalšej automobilovej nehode len o štyri mesiace neskôr.

Jordan Spahn prišiel o synov kvôli autonehodám Zdroj: Repro foto YouTube/ABC News

"Úplne som sa zložil a keď sme sa objímali, cítil som v tom objatí Matthewa," opísal pocity Jordan, keď sa stretol s Kristi, ktorá listom kontaktovala rodinu. Keď Kristi ukázala stetoskop, aby počul tlkot srdca jeho syna, ostal šokovaný.„Keď je v noci ticho, môžete to počuť bez stetoskopu,“ povedala Kristi Jordanovi.

Predtým, ako dostala Matthewovo srdce, Kristine srdce fungovalo na menej ako 10%. „Raz v noci som sledovala televíziu so svojím manželom Ronom a počula som hlas, ktorý nebol jeho," prezradila Kristi. "Vydrž ďalších 10 dní," povedala Kristi s tým, že si myslí, že k nej prehovoril otec, ktorý zomrel v roku 2013. O desať dní neskôr jej bolo oznámené, že má k dispozícii srdce, a vedela len to, že to bolo od muža vo veku 20 rokov.

"Príjemcovia orgánov niekedy cítia vinu, pretože vedia, že niekto musí zomrieť, aby oni mohli žiť. My sme však boli viac než ochotní hovoriť s niekým, kto dostal Matthewove orgány," povedal otec Jordan.