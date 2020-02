Muž strávil takmer 15 rokov vo väzení za vraždu novinárky: Zvrat, nové dôkazy ukázali pravdu

Muž z Kalifornie je „rád, že je vonku." To boli jeho prvé slová po tom, čo strávil skoro 15 rokov za mrežami za vraždu, o ktorej tvrdil, že sa jej nikdy nedopustil. Ricky Davis bol oslobodený a prepustený minulý týždeň vo štvrtok, keď jeho obvinenie bolo zvrátené vďaka novým dôkazom o DNA a za pomoci projektu Nothern California Innocence Project. O prípade informoval portál CBS News s tým, že sa s Davisom hovoril bezprostredne po prepustení z väzenia.

Jane Hyltonová, ktorá pracovala ako novinárka, žila v dome spolu so svojou vtedy 13-ročnou dcérou, Rickym Davisom a jeho priateľkou Connie Dahlovou. V osudný večer Davis a jeho priateľka, ktorí sa vracali z večierku, našli spolu s jej dcérou, ktorá bola vonku s priateľmi, Hyltonej mŕtveho telo v jednej zo spální a zavolali pomoc. Kriminalisti sa nemali vo vyšetrovaní čoho chytiť a prípad zostal nevyriešený po dobu dlhých štrnásť rokov, uvádza CNN s tým, že prípad znovu otvorili až v roku 1999.

Detektívi vtedy viackrát vypočúvali aj Davisovu vtedajšiu partnerku Connie, ktorá bola tiež pri náleze tela. Žena počas procesu prekvapivo zmenila pôvodnú výpoveď a ukázala prstom na Davisa a seba. Verdikt prišiel až v roku 2005, keď Connie dostala iba ročný trest, ale Davisovi vymerali trest minimálne 16 rokov za mrežami.

V roku 2014 opäť preskúmali dôkazy a nastal zvrat

Následne sa o jeho prípad začala zaujímať organizácia, ktorá pomáha neprávom odsúdeným. V roku 2014 tak odborníci znovu preskúmali dôkazy a objavili medzi nimi DNA, ktorá nepatrila Davisovi.

Kancelária okresného prokurátora Sacramento Anne Marie Schubertová pripisuje vyšetrovací genetický rodokmeň ako dôvod, prečo sa im podarilo prípad znovu otvoriť. Nová technológia, ktorá nebola dostupná v čase Davisovho usvedčenia, našla mužskú DNA na nočnej košeli obete a pod jej nechtami, ktorá nepatrila jemu. Oslobodili ho vďaka dôkazom získaným takzvanou genetickou genealógiou. Ide o metódu, ktorá kombinuje rozbory DNA a výskum rodokmeňov.

Vyšetrovací tím postavil rodokmeň, ktorý ich priviedol k novému podozrivému 51-ročnému Michaelovi Greenovi, ktorý je teraz vo väzbe. Úrady uviedli, že Green bol jedným z troch tínedžerov, ktorí boli v noci vraždy s Hyltonovou dcérou. Ona nie je považovaná za podozrivú a úradníkom pomáhala pri identifikácii Greena.

Konečne na slobode

Konečne po rokoch sa Davis mohol stretnúť sa so svojou rodinou a ísť na pizzu so svojimi blízkymi a právnym tímom, ktorý mu pomohol zbaviť slobody. „Sú to anjeli. Skutočne sú. A doslova prišli do môjho života, keď som ich skutočne potreboval, viac ako čokoľvek na svete,“ povedal o svojom právnom tíme. Davis po svojom prepustení povedal, že „zmeškal toľko vecí, ktoré ani nedokáže povedať“.

„Zabudol som na viac vecí, ako si pamätám,“ povedal. „Chýba mi táto prekrásna krajina. Chýbajú mi stromy. Chýba mi všetko. Chýba mi čerstvý vzduch." uviedol a dodal, že sa musí pohnúť vpred.