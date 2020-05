Beštiálna vražda: VIDEO Mladík na svoju ženu a matku bábätka vypustil zmiju, potom ju dorazil kobrou

Ako uvádza britský denník Daily Mail, 27-ročný Sooraj sa už minulosti pokúsil zavraždiť svoju Uthru, s ktorou má ročné dieťa. Ešte v marci jej do izby vypustil veľmi jedovatú zmiju retiazkovú. Žena však uštipnutie prežila, no jej zdravotný stav si vyžiadal takmer dvojmesačnú hospitalizáciu, uviedol to policajný vyšetrovateľ Ashok Kumar.

Čítajte aj: Prípad únosu a brutálnej vraždy dievčatka: FOTO diablov, pred smrťou prežívalo ukrutné muky!

Sooraj sa svoj diabolský plán rozhodol zopakovať, tentoraz ale použil kobru. Jedovatého plaza, ktorého získal od obchodníka s hadmi, vypustil žene do izby. Uthra v tom čase spala, bola v dome svojich rodičov, kde sa zotavovala z uštipnutia zmijou.

Sooraj nenechal nič na náhodu a ostal v izbe. „Ráno vykonával svoju bežnú rutinu, z ktorej ho vyrušil až krik svokry,“ uviedol Kumar s tým, že Uthra bola po prevoze do nemocnice vyhlásená za mŕtvu.

Husband arrested for getting wife killed by snake in #Kerala pic.twitter.com/MuMoJdFTOR — Rebel news India (@rebelnewsindia) May 25, 2020

Muž čelí obvineniu po tom, ako polícia na základe telefónnych záznamov odhalila, že bol v spojení s obchodníkom s jedovatými hadmi. Dobré svetlo na neho nehádžu ani tematické videá, ktoré vyhľadával na internete.

Podľa polície bol motívom činu ženin majetok. Uthra totiž pochádzala zo zámožnej rodiny a jej veno obsahovalo zlaté mince, nové auto i značná hotovosť.

„Sooraj sa obával rozvodu a straty majetku. Tak sa ju rozhodol zabiť,“ dodala polícia, ktorá zadržala aj obchodníka s jedovatými plazmi.