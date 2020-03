Brutálna vražda krásnej lekárky: IT špecialista nezniesol urážku, dobodal ju a napchal do kufra

Maxim Gareyev brutálne zavraždil Ekaterinu Semochkinu, pretože ho urazila

Zdroj: FB/Максим Гареев, Instagram/katti_loves_life

MOSKVA - Ruská kráska urazila ego IT špecialistu a to robiť nemala. 33-ročný Rus nezvládol kritiku, vzal nôž a brutálne ju dobodal. Informoval o tom portál Mirror s tým, že nakoniec jej telo vložil do kufra s tým, že ho neskôr niekam skryje. To mu však nevyšlo. Súd ho odsúdil na 9 rokov väzenia.