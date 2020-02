Identita učiteliek, ktoré hnali deti cez koľajnice, je odhalená: VIDEO Šokujúce tvrdenia svedkov, ľudia zúria

Video z priemyselnej kamery zverejnil Pavel Novotný, starosta pražskej mestskej časti Řeporyje. Na videozázname zo stredy je vidieť, ako sa po výstražných svetlách spustia závory, pred nimi zastavia autá a prejde vlak. Krátko nato dorazí materská škôlka v sprievode troch učiteliek, ktoré deti poháňajú priamo pod blikajúcimi svetlami cez železničné priecestie. Skupina potom smeruje na perón, pohyb na videu naznačuje, že sa ponáhľala na vlak.

Videom sa začala zaoberať polícia. Ako v piatok informoval server Novinky.cz, pražskí kriminalisti už poznajú totožnosť troch žien, ktoré niesli zodpovednosť za trinásť malých detí. „Preverovaním prípadu získali detektívi informácie, ktoré viedli k stotožneniu trojice žien z videozáznamu. Tie (učiteľky, pozn. red.) boli v priebehu včerajšieho dňa k prípadu vypočuté. Aj naďalej prebiehajú štandardné úkony trestného konania,“ povedal pre server hovorca polície Jan Rybanský. Ten podrobnosti z výsluchu, napríklad prečo konali tak, ako konali, nepriblížil.

Po vypočutí žien ale nijaké obvinenie nepadlo. Predstavitelia zákona nateraz nebudú komunikovať ďalšie informácie. Dodali len toľko, že prípad vyšetrujú ako trestný čin obecného ohrozenia z nedbanlivosti. Za uvedený trestný čin im hrozia dva roky alebo zákaz činnosti, doplnil portál IDNES.cz.

Ľudia i starosta obce zúria!

Starosta Novotný kritikou na adresu učiteliek nešetril. „'Gratulácia' všetkým trom neznámym vychovávateľkám tých detí. Iste, jeden vlak prešiel, do druhého nastupujete. Tak presne za túto argumentáciu si nezaslúžite zľutovanie.“

Pod videom zverejnenom na facebookovom účte CZECH PRESS MEDIA sa dovedna nahromadilo vyše 1,7-tisíca komentárov. Väčšina z nich počínanie učiteliek ostro odsudzuje. „Ja byť matka jedného z nich, tak tá učiteľka si vypočuje odo mňa veľa nepekných vecí a musela by som sa veľmi krotiť, aby som jej vlasy nevytrhala, ale ony asi nemajú vlastné deti! Joj, tlak 200 hneď, nezodpovedné teľatá. Chvalabohu, že sa nikomu nič nestalo,“ komentovala Slovenka Veronika.

Do vývrtky ide aj Josef. „Klasika, namiesto toho, aby si počkali ďalších 20 minút na vlak, tak radšej budú riskovať svoje životy a hlavne životy malých detí. Dúfam, že zodpovedné osoby si to riadne vyžerú. Ešteže sa nič nestalo,“ napísal Čech.

Desivé zábery nenechali chladnou ani Míšu. „Panebože, čo to je? Ako je toto možné? Ja ráno dávam svoje dieťa do škôlky s pocitom, že sa tam má dobre, nič sa mu nemôže stať, učiteľke, ktorej dôverujem, ho odovzdávam na šesť hodín... a dozvedieť sa, že by sa to stalo u nás, tak snáď ráno dostanem mŕtvicu.“

„Okamžite prepustiť a k deťom nepúšťať. Sama som učiteľka a toto by som si nikdy nedovolila. Keď blikajú červené svetlá, je proste zákaz pohybu cez koľajnice. Je jedno, či vlak stál na nástupišti. Deti v škôlke niečo učíme, a ani my to nesmieme porušiť. Hrôza, vôbec nič ich neospravedlňuje,“ uviedla ďalšia žena.

Dostali učiteľky znemenie od sprievodcu?

V diskusiách na internete sa objavili aj komentáre ľudí, ktorí uviedli, že situáciu videli. Vo štvrtok na to upozornila Česká televízia. Užívatelia opísali, že na ženy niekto z vlakového personálu mával (zrejme sprievodca alebo strojvodca), nech k vlaku cez priecestie s deťmi prejdú. Polícia tieto tvrdenia nekomentuje.