Ide vaše dieťa na budúci rok do škôlky? Pozor, povinnosť rodičov sa od budúceho roka zmení

BRATISLAVA - Pre rodičov, ktorí budú tento rok prihlasovať svoje deti do materskej školy, sa podľa ministerstva školstva nič nemení. Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania vstúpi totiž do platnosti o rok, teda 1. januára 2021. Pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov, bude platiť povinné predprimárne vzdelávanie.

Ako uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), zákonný zástupca dieťaťa si v rámci tejto povinnosti bude môcť vybrať medzi škôlkou a individuálnym vzdelávaním. Slovensko patrí podľa európskeho štatistického úradu Eurostat medzi krajiny Európskej únie s dlhodobo najnižším počtom detí navštevujúcich škôlky. Novelu, ktorá túto povinnosť upravuje, poslanci schválili v júni 2019.

„Táto právna úprava sa bude dotýkať detí, ktoré dosiahnu päť rokov do 31. augusta 2021 a povinnú školskú dochádzku v základnej škole začnú plniť od školského roku 2022/2023,“ vysvetlilo ministerstvo. Dodalo, že deti tak na povinné predprimárne vzdelávanie nastúpia najneskôr 2. septembra 2021.

Od začiatku januára 2021 si bude môcť rodič vybrať, či dá dieťa do škôlky alebo ho bude vzdelávať individuálne. Učiť dieťa doma môže aj rodič, ktorý má aspoň úplne stredné všeobecné či odborné vzdelanie. Predprimárne vzdelávanie však môže zabezpečiť aj pomocou prevádzkarne, ktorá má živnosť v rámci starostlivosti o deti do šesť rokov. Potomka môže dať rodič tiež do zariadenia, v ktorom sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež.

Neprihlásenie dieťaťa či zanedbanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania môžu podľa ministerstva vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona o rodinných prídavkoch na dieťa.

V parlamente poslanci v júni 2019 presadili, že od roku 2021 budú musieť všetky päťročné deti navštevovať škôlku. Existujúce kapacity momentálne dokážu zabezpečiť miesta maximálne pre 91,3 percenta päťročných bez zmeny počtu mladších detí, ktoré dnes škôlky navštevujú. Pomocou európskych fondov sa dokáže ich kapacita posunúť nahor o 5,6 percentuálneho boda. Ak by sa zohľadnila migrácia do najbližších obcí, podarilo by sa zabezpečiť miesta pre ďalších 370 detí. Inštitút vzdelávacej politiky však podotýka, že aj napriek tomu by v roku 2021 chýbalo zhruba 1 500 miest pre päťročných.

Slovensko je v Európskej únií krajinou s najnižším počtom detí navštevujúcich škôlky. Vyplynulo to z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat. Podľa neho Slovensko v roku 2017 dosahovalo podiel zapísaných detí v predškolskom veku štyri roky a viac na úrovni 78,2 percenta, pričom vo väčšine krajín EÚ tento podiel presahuje 95 percent. Zo susedných štátov referenčnú hodnotu 95 percent dosiahli len Maďarsko a Rakúsko. Poľsko a Česká republika mali nad 90 percent.