Koronavírus desí celý svet: Rúška sa rýchlo míňajú, WHO upozorňuje na ich nedostatok

ŽENEVA - Na svete sa míňajú ochranné rúška, ako aj ďalšie zdravotnícke pomôcky na ochranu pred novým druhom koronavírusu a hrozí, že ich nebude dostatok. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra AFP.

"Svet čelí chronickému nedostatku ochranných pomôcok pre ľudí," povedal Tedros Adhanom Ghebreyesus predstavenstvu WHO v Ženeve. Dodal, že plánuje viesť rozhovory s členmi siete dodávateľských reťazcov, aby sa pokúsil vyriešiť problémy v produkcii ochranných pomôcok.

WHO tento týždeň uviedla, že začala posielať tvárové rúška, rukavice, dýchacie prístroje, ochranné izolačné obleky a testovacie súpravy do krajín, ktoré potrebujú pomoc. Šéf WHO zároveň však upozornil, že niektoré krajiny s ňou ešte stále nezdieľajú klinické údaje o počte potvrdených prípadov nákazy koronavírusom.

"Tieto členské štáty sme vyzvali, aby informácie okamžite sprístupnili," povedal. "Nijaká krajina ani organizácia nedokáže túto epidémiu zastaviť sama. Našou najlepšou a zároveň našou jedinou nádejou je pracovať spoločne," vyhlásil. "Máme spoločného nepriateľa, ktorý je nebezpečný a môže spôsobiť vážne spoločenské, politické a ekonomické nepokoje. Je načase bojovať proti nemu a zjednotiť sa," vyzval.