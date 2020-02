Počet prípadov nákazy koronavírusom sa stabilizoval, tvrdí WHO

ŽENEVA - Počet prípadov nového koronavírusu nahlasovaných na dennej báze v Číne sa "stabilizuje". Oznámila to v sobotu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše agentúra AFP.

"Došlo k ustáleniu v počte prípadov nahlasovaných v (provincii) Chu-pej," povedal šéf krízového tímu WHO Michael Ryan na tlačovom brífingu vo švajčiarskej Ženeve. "Nachádzame sa v etape štyroch dní, počas ktorých sa počet nahlásených prípadov nezvýšil. Sú to dobré správy, ktoré možno odrážajú dosah zavedených kontrolných opatrení," dodal.

WHO ale zároveň varovala, že je príliš skoro robiť akékoľvek predpovede o tom, či došlo k možnému zvýšeniu počtu nakazených. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus takisto uviedol, že nedochádza k "skutočnému zvyšovaniu" počtu prípadov, no taktiež vyzval na "opatrnosť".

Zároveň varoval pred dezinformáciami šíriacimi sa v súvislosti s vírusom, ktoré podľa jeho slov sťažujú prácu zdravotníkom. "Nebojujeme len proti vírusu, ale aj proti trolom a konšpirátorom, ktorí presadzujú dezinformácie a podkopávajú tak reakcie na epidémiu," vyhlásil. Koronavírusom sa nakazilo už viac ako 34.500 osôb a viac než 700 z nich prišlo o život.