Protest migrantov na srbsko-maďarskej hranici, demonštrantov odviezla polícia

Polícia tento cestný priechod vo štvrtok uzatvorila po tom, čo sa na srbskej strane objavili podvečer stovky migrantov požadujúcich otvorenie maďarských hraníc. Srbské orgány ich následne odviezli autobusmi späť do záchytných táborov.

Srbský minister obrany Aleksandar Vulin vo štvrtok večer pricestoval na severné hranice svojej krajiny, kde sa pri hraniciach neďaleko Kelebie zhromaždila skupina 200 až 300 migrantov. Vulin uviedol, že migranti v Srbsku sú istými skupinami nabádaní k tomu, aby sa vybrali na cestu do Maďarska, a to prostredníctvom falošných správ o otvorení maďarských hraníc. Srbský minister označil tieto snahy za hanebné.

Zdroj: SITA/AP Photo/Marko Drobnjakovic

Účastníci pokojnej štvrtkovej demonštrácie pri hraniciach požadovali otvorenie hraníc, aby mohli cez Maďarsko prejsť do krajín západnej Európy. Cudzinci, medzi ktorými bolo mnoho matiek s deťmi, sa posadili na zem a deklarovali, že tam zostanú dovtedy, kým ich maďarské orgány nevpustia do krajiny. Nad hlavami držali nápisy "Naše deti si zaslúžia lepší osud", "Pustite nás cez hranice" či "Sme utečenci, nie zločinci". Do skandovania hesiel pri hraničných zábranách sa zapojili aj deti.

Agentúra MTI pripomenula, že v Srbsku je v súčasnosti takmer 6000 migrantov. Od roku 2015 sa pri maďarských hraniciach ešte v takomto veľkom počte neobjavili, do krajín západnej Európy sa odvtedy spravidla pokúšali dostať trasou cez Chorvátsko.

