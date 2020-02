Právnici chcú oslobodiť Trumpa spod obvinení: Zavŕšili svoju obhajobu v Senáte

"Prezident neurobil nič zlé," uviedol právny poradca Bieleho domu Pat Cipollone pred senátormi, ktorí rozhodnú v stredu o Trumpovom osude. Proces impeachmentu iniciovaný demokratmi ovládanou Snemovňou reprezentantov odsúdil ako "čisto stranícky a politický". "Vkladáme dôveru v Senát," povedal Cipollone a vyzval, aby sa odmietnutím oboch bodov obžaloby raz a navždy ukončila éra impeachmentu.

Podľa neho by mal Senát "nechať výber prezidenta na americký ľud". "Myslíme si, že oni by mali vybrať prezidenta. (Trump) už dychtí po tom, aby mohol predstúpiť v nadchádzajúcich voľbách pred americký ľud," dodal Cippolone. So záverečnou rečou vystúpil aj žalobca zo Snemovne reprezentantov Adam Schiff, ktorý vyzval na usvedčenie Trumpa zo zneužitia právomocí. "Nemôžete dôverovať tomuto prezidentovi, že spraví dobrú vec. Nezmení sa a vy to viete," konštatoval.

"Dejiny nebudú k Donaldovi Trumpovi láskavé," uviedol Schiff a vyzval senátorov, aby nabrali "odvahu a vzopreli sa mu". Senát by mal hlasovať v stredu o 22.00 h SEČ o obvineniach zo zneužitia právomocí a pohŕdania Kongresom. Je viac ako isté, že republikánsky prezident bude oslobodený, uviedla AFP, ktorá pripomína, že republikáni majú v 100-člennom Senáte 53 zástupcov a demokrati ich majú 47. Na odvolanie prezidenta je potrebná dvojtretinová väčšina 67 senátorov.

O podaní ústavnej žaloby na Trumpa rozhodla 18. decembra Snemovňa reprezentantov. Podanie žaloby súviselo s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.