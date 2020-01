Trump prichádza s mierovým plánom: Mal by byť posúdený na medzinárodnej úrovni, tvrdí Lavrov

Sergej Lavrov

MOSKVA - Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ by mal byť ešte pred svojou implementáciou posúdený na medzinárodnej úrovni. V utorok to pre agentúru Interfax vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Informovala o tom agentúra DPA. Návrh mierového plánu by mali podľa slov šéfa ruskej diplomacie spoločne posúdiť Spojené štáty, EÚ, Rusko a OSN.