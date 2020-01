Biely dom sa snaží zabrániť zverejneniu citlivých údajov v Boltonovej knihe

Členovia Národnej bezpečnostnej rady Boltonovi oznámili, že kniha obsahuje "prísne tajné" detaily, ktoré musí najprv odstrániť. Koncept knihy údajne uvádza, že prezident Donald Trump podmieňoval vojenskú pomoc Ukrajine výmenou za politickú podporu. Spor okolo knihy prichádza v čase, keď Trump z rovnakého dôvodu čelí procesu impeachmentu. Prezident všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta.

V koncepte svojej knihy The Room Where It Happened: A White House Memoir, ktorá by mala vyjsť 17. marca, Bolton tvrdí, že Trump chcel nechať vojenskú pomoc Ukrajine zmrazenú, až kým mu nepomôže s vyšetrovaním jeho demokratických rivalov.

John Bolton Zdroj: SITA/AP Photo/Luis M. Alvarez

Toto tvrdenie spochybňuje obhajobu, ktorú ponúkol Trump a jeho právny tím v rámci procesu impeachmentu a zároveň vyvíja tlak na senátorov, ktorí v piatok rozhodnú, či predvolajú svedkov na vypočúvanie. Demokrati žiadajú, aby Bolton vypovedal, pričom aj niektorí republikáni naznačili, že by ho radi počuli.

Samotný Bolton, ktorý opustil Biely dom deň predtým, ako prezident 11. septembra uvoľnil vojenskú pomoc Ukrajine, sa už skôr vyjadril, že je ochotný vypovedať. Pokiaľ by sa Bolton skutočne postavil pred Senát, mohol by poskytnúť svedectvá proti prezidentovi z prvej ruky. Ako vplyvný prezidentov poradca bol totiž prítomný pri kľúčových momentoch, ktoré sú predmetom ústavnej žaloby, okrem iných aj pri stretnutiach s ukrajinskými predstaviteľmi.