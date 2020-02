Z epicentra nákazy priletia dvaja Slováci: Evakuuje ich francúzsky špeciál

Šéf rezortu Tomáš Petříček podľa oznámenia uviedol, že päť osôb z ČR, ktoré požiadali o repatriáciu, sa podarilo evakuovať z uzavretej oblasti zasiahnutej koronavírusom po niekoľkých dňoch intenzívnych vyjednávaní, a to vďaka českému zastupiteľstvu v Číne a jeho spolupráci s francúzskymi kolegami.

Lietadlo s evakuovanými by malo doraziť do Francúzska ešte v nedeľu dopoludnia. Česi a Slováci následne budú pokračovať v ceste do Bruselu, kde presadnú na špeciál vyslaný českou vládou. "Po dohode so slovenskou vládou sme ponúkli v českom špeciáli z Bruselu tiež dve miesta pre slovenských občanov," povedal minister Petříček.

Po prílete do Prahy českých občanov prevezú do Nemocnice na Bulovke, uzatvára české ministerstvo v oznámení na svojej webovej stránke s tým, že pre slovenských občanov si prídu lekári zo Slovenska.