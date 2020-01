Po smrti muža, ktorého údajne niekto strčil pod vlak metra, obvinili dvoch ľudí

Ilustračné foto

Zdroj: hashtag.zoznam.sk

PRAHA - Pražskí kriminalisti v piatok zadržali a obvinili dvoch ľudí v súvislosti so smrteľným pádom muža do koľajiska metra, ku ktorému došlo vo štvrtok večer na stanici Anděl linky B. Muža, ktorý zrážku so súpravou metra neprežil, podľa svedkov niekto do koľajiska strčil. Informoval o tom český portál Novinky.cz.