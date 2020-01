Vlaky smerujúce z aj do Bratislavy cez Pezinok meškajú 20 až 70 minút

Ilustračné foto

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA - Vlaky smerujúce z aj do Bratislavy, ktoré premávajú cez Pezinok, meškajú vo štvrtok ráno od 20 do 70 minút. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na Twitteri, TASR to potvrdil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.