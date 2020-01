VIDEO Streľba a požiar na Havaji: Muž pôvodom z Česka zastrelil policajtov, mrazivé slová susedov

Majiteľka domu Lois Cainová nedávno podala na súde žiadosť o vysťahovanie muža, ktorého miestne médiá označujú ako šesťdesiatnika Jaroslava "Jerryho" Hanela. V nedeľu očividne spor vyvrcholil a podľa suseda žena utrpela bodné zranenie na nohe. Dvoch policajtov, ktorí na mieste zasahovali, Hanel zastrelil. Polícia po čine uviedla, že povolenie držať zbraň nemal.

Muž sa následne podľa televízie KITV zabarikádoval v dome, ktorý potom zachvátil požiar. Podľa televízie útok s požiarom súvisí. Oheň sa rýchlo rozšíril, pretože hasiči kvôli obavám z ďalšej streľby nemohli hasiť. Podľa AP bolo zničených sedem domov a ďalšie poškodil požiar a dym.

Šéfka polície v Honolulu Susan Ballardová konštatovala, že hľadanie prípadných tiel a zber dôkazov na mieste tragédie potrvá niekoľko dní. Polícia uzavrela niekoľko ulíc v blízkosti a požiadala verejnosť, aby sa tejto oblasti vyhli. „Celý náš štát smúti nad stratou dvoch policajných dôstojníkov Honolulu, ktorí zahynuli dnes ráno vo funkcii,“ vyhlásili havajské úrady.

Ian Felix, vojenský veterán s lekárskym výcvikom, povedal AP, že náhodou kráčal okolo, keď uvidel ženu ležiacu na zemi v kaluži krvi vychádzajúcej z jej nohy. Na ranu vyvíjal tlak, kým neprišiel prvý policajný dôstojník, a dal naň škrtidlo. O chvíľu neskôr prišli ďalší dvaja dôstojníci a Felix povedal, že potom počul dve strely. Informuje o tom portál Lex 18. Spolu s dôstojníkom následne vzal zranenú ženu a odniesli ju do susednej garáže cez ulicu.

Podľa sťažnosti, ktorú podala zranená domovníčka Cainová minulý týždeň na súde, „žalovaný nemá nájomnú zmluvu na obsadenie priestorov a nemá v uvedených priestoroch žiadny vlastnícky podiel. Napriek opakovaným požiadavkám odmietol opustiť priestory."

Jaroslav Zdroj: Repro foto YouTube/KHON2 News ​

Susedia označujú muža českého pôvodu za čudáka, z ktorého šiel strach, a za psychicky narušeného človeka. Právnik Jonathan Burge, ktorý ho od roku 2015 v sporoch zastupoval, Hanela opísal ako svojráznu osobnosť s problémami. Dodal, že o jeho násilníckych sklonoch nevedel, mohlo ich však podľa neho rozpútať to, že Hanel veril tomu, že ho sleduje a odpočúva vláda.

The suspect in today's shooting is identified as Jerry Hanel. Police say he presumed dead in a house fire. Investigators are on scene. pic.twitter.com/K5vU3Wf6t9