FOTO Mexické úrady uzavreli hraničný vstupný bod: Zabránili viac ako 2000 migrantom vstúpiť do krajiny

MEXIKO - Mexické úrady uzavreli v sobotu hraničný vstupný bod v južnom Mexiku po tom ako sa tisíce stredoamerických migrantov pokúsili prejesť cez most ponad riekou Suchiate, ktorá tvorí hranicu medzi Mexikom a Guatemalou, informovala agentúra AP.

Migranti, ktorí chcú požiadať o azyl v Mexiku, majú za normálnych okolností dovolené cez most prejsť. Mnoho migrantov sa však vyberie do Mexika len preto, aby sa cez neho dostali do USA. Príslušník mexickej námornej pechoty pod podmienkou anonymity pre AP povedal, že dostali rozkaz vytvoriť "ľudskú stenu" a zastaviť tak tok migrantov.

Mexický národný inštitút pre migráciu v sobotu na Twitteri uviedol, že posilnil viacero bodov pozdĺž južnej hranice krajiny, aby zaistil "bezpečné, usporiadané a regulárne prisťahovalectvo". Keď sa dav na moste cez rieku Suchiate zväčšoval, mexickí úradníci povolili niekoľkým desiatkam migrantov, aby v skupinách po 20 vstúpili do krajiny, zatiaľ čo hlas v amplióne varoval migrantov, aby sa nepokúšali prekĺznuť do Mexika bez toho, aby prešli cez imigračné filtre.

Guatemalské úrady odhadli počet migrantov, ktorí sa v sobotu nachádzali na moste nad riekou Suchiate alebo sa naň snažili dostať, na 2500. Rieku lemovali stovky príslušníkov Národnej gardy, aby zabránili nelegálnemu prechodu migrantov do Mexika. Hlas v amplióne ich stále dookola varoval, že osobám, ktoré sa snažia o tranzit cez krajinu, nemusí byť v USA udelený azyl, aj keď sa im tam podarí dostať.

Mexická vláda vyhlásila, že migrantom vstupujúcim do krajiny bez registrácie nebude povolený prechod z južnej hraničnej oblasti. Avšak tí, ktorí sa uchádzajú o azyl alebo iný druh ochrany v Mexiku, budú môcť oň požiadať a legalizovať svoj status v krajine. Šéf mexických ozbrojených zložiek v pohraničnej oblasti Vicente Hernandez migrantom na guatemalskej strane hranice povedal, že "v Mexiku sú príležitosti pre všetkých, musia sa len zaregistrovať".

Americký prezident Donald Trump na Mexiko vyvíja nátlak, aby spomalilo príval nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú k mexicko-americkej hranici. Trump v máji 2019 pohrozil, že na Mexiko uvalí clá, ak vláda nevyvinie viac úsilia na zastavenie migrantov. Mexická vláda nasadila 27.000 príslušníkov Národnej gardy s cieľom posilniť ochranu hraníc a viac ako 40.000 žiadateľom o azyl v Spojených štátoch dovolila počas spracúvania ich žiadostí zostať na mexickom území.