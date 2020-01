Koniec nelegálneho tábora pre migrantov: Francúzi sa chcú vymaniť z nekonečného kruhu

Polícia uviedla, že z nelegálneho tábora v Porte d'Aubervilliers vysťahovala celkovo 1436 ľudí z toho 93 detí a 1187 mužov bez rodín, ktorí žili v stanoch a provizórnych príbytkoch postavených pozdĺž okružnej cesty. "Uvidíme, kam nás polícia odvezie," povedala pre AFP na margo akcie bezpečnostných zložiek Fatima (38) z Pobrežia Slonoviny. Žena, ktorá čakala v autobuse aj so svojimi tromi dcérami, tiež uviedla, že "nevie čo bude ďalej, ale stále jej zostáva nádej".

Yssouf (29), pochádzajúci taktiež z Pobrežia Slonoviny, pre AFP povedal, že v nelegálnom tábore žil od decembra po tom, ako bola zamietnutá jeho žiadosť o azyl a musel preto opustiť ubytovacie zriadenie. "Zima začínala byť neznesiteľná. Som rád, že budem aspoň nejaký čas v útulku, hoci viem, že to bude len nakrátko. Aj to je však lepšie ako nič," dodal. Od uzatvorenia veľkého tábora imigrantov v Calais v roku 2016 sa mnohí migranti presunuli do Paríža, kde založili niekoľko nelegálnych táborov. Hoci miestne úrady tieto tábory pravidelne odstraňujú, migranti ich zakrátko budujú znova v inej časti mesta.

Prístrešia aj deportácia

Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner sa zaviazal, že do konca vlaňajška odstráni všetky nelegálne tábory migrantov v meste. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa malo byť vybudovanie prístreší pre azylantov, ako aj deportácia migrantov, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá. Francúzske úrady v tejto súvislosti nedávno vyhlásili, že nasadzujú políciu tak, aby zabránila migrantom v návrate do zničených táborov. "Nebudeme pokračovať v nekonečnom kolobehu evakuácií nasledovaných opätovným zakladaním (táborov)," uviedol pre novinárov šéf parížskej polície Didier Lallement.

Kritici danej politiky však tvrdia, že pokým vláda migrantom nezabezpečí dlhodobé ubytovanie alebo perspektívu legálneho pobytu, budú sa vracať do ulíc. Ako uviedla agentúra AFP, asi 300 migrantov už založilo nový tábor len niekoľko stoviek metrov od práve zlikvidovaného tábora. Od roku 2016 išlo v poradí už o 60. veľkú likvidáciu nelegálneho tábora migrantov v Paríži alebo jeho okolí.