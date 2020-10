Prezident Guatemaly nariadil zadržanie tisícok honduraských migrantov

GUATEMALA - Guatemalský prezident Alejandro Giammattei vo štvrtok prikázal úradom, aby zadržali tisícky honduraských migrantov, ktorí cez Guatemalu prechádzajú na svojej ceste do Spojených štátov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

"V tejto chvíli je vydaný príkaz, aby boli na území Guatemaly zadržaní všetci, ktorí do krajiny vstúpili nezákonne," povedal Giammattei. Niekoľko tisíc honduraských migrantov, ktorí mieria do USA, vo štvrtok prekročilo hranice Guatemaly. Porušili pri tom opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Giammattei povedal, že migrantov vrátia naspäť na hranice a odovzdajú ich honduraským úradom. Prezident však migrantov vyzval, aby sa dobrovoľne vrátili do svojej krajiny.