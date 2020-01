Brutálna vražda Marie (†19) a Eveliny (†16): Zohavené telá našli zviazané a napchaté v bielizníku

Mala to byť obyčajná dovolenka, no pre Mariu Kamininovú (†19) a Evelinu Lišenkovú (†16) sa skončila fatálne. Mladé dievčatá si v Kyjeve prenajali prázdninový byt na obdobie od 31. decembra do 4. januára, no domov sa už nevrátili. Ako informoval český portál Blesk.cz, rodina 2. januára kontaktovala políciu, pretože o dievčatách nemala dlho žiadne správy. Po kamarátkach začali pátrať strážcovia zákona, ktorí o niekoľko dní po vyhlásení pátrania oznámili rodine strašnú správu.

Majiteľ bytu, ktorý si dievčatá prenajali, ich našiel zavraždené a ihneď kontaktoval políciu. Zohavené telá Marie a Eveliny boli napchaté do malého bielizníka na balkóne. Podľa informácií The Sun mali dievčatá "zviazané ruky a boli priviazané k sebe lepiacou páskou. Zomreli na následky bodných rán," dopĺňajú noviny.

Polícia sa prípadom zaoberá a vyšetruje ho ako ozbrojenú vraždu. Podľa informácii ukrajinskej polície, vyšetrovatelia zatkli mileneckú dvojicu podozrivých na vlakovej stanici v Odese. Ako podľa Blesku uviedla stránka uaportal.com, "zadržanými sú 34-ročný recidivista Sergej Ksendzik a jeho 19-ročná družka Jelizaveta Beršacká." Ksendzik bol už predtým súdený, a to na desať rokov za znásilnenie. Potvrdil to aj šéf kyjevskej polície Andrej Kriščenko s tým, že Ksenczik bol stíhaný aj za ďalšie delikty.

Zadržanými sú 34-ročný recidivista Sergej Ksendzik a jeho 19-ročná družka Jelizaveta Beršacká. Zdroj: FB/Kyiv Artyl

Ako dopĺňa The Sun, hrozivé úmrtia prichádzajú v čase, keď sa Ukrajina stále spamätáva zo zločinov a zverstiev sériového vraha Bakhtiyora Matyakubova. Ten bol minulý rok uväznený po tom, čo zabil 11 žien a znásilnil mŕtvolu, ktorej sťal hlavu, aby sa „pomstil svojej manželke za podvádzanie".