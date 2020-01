Brutálna vražda tínedžera (†17): Únos a mučenie, jeho rozrezané telo objavili na dvoch miestach

Prežiť vlastné dieťa je to najhoršie, čo môže rodiť zažiť. O to viac zdrvujúce je to vtedy, keď sa dieťa stane obeťou brutálnej vraždy. Mladý Keane Mulready-Woods (†17) mal celý život pred sebou. Keď v nedeľu 12. januára okolo 18:00 zmizol z domu, rodina po ňom vyhlásila pátranie. Polícia im však v pondelok večer priniesla tú najhoršiu správu. Ich syna objavili brutálne zavraždeného.

Detektívi, ktorí vyšetrujú brutálnu vraždu 17-ročného chlapca, podľa dublinských novín uvádzajú ešte hrozivejšie informácie. Podľa polície mladíka uniesli a predtým, ako ho zavraždili, ho mučili. Následne ho rozštvrtili. Detektívi v Dubline ďalej uvádzajú, že jeho časti tela boli vyhodené na dvoch rôznych miestach. Zločin označili za „brutálny útok na dieťa a je úplne neprijateľný v akejkoľvek normálnej demokratickej spoločnosti.“

Keane Mulready-Woods Zdroj: FB/An Garda Síochána

Ľudské časti tela 17-ročného mladíka našla v športovej taške v pondelok večer skupina tínedžerov na sídlisku v Coolocku v Dubline. V stredu ráno boli dublinskí hasiči povolaní do horiaceho auta v Drumcondre, kde našli ďalšie časti tela. Forenzní vyšetrovalia v Írsku potvrdilo, že „ľudské pozostatky“ objavené v pondelok večer na sídlisku boli pozostatkami Keanea Mulready-Woodsa. Pozostatky nájdené v horiacom aute tiež patria zavraždenému tínedžerovi, potvrdili vyšetrovatelia.

Vyšetrovatelia pracujú s viacerými správami

"Je dôležité si uvedomiť, že Keane bola dieťa, malý chlapec, ktorý sa snažil nájsť cestu v živote, teraz prišiel o život a jeho rodina prišla o svojho milovaného syna a brata," uvádzajú detektívi. Vyšetrovatelia pracujú so správami, že sa Keane mal stretnúť s dvoma mužmi, ktorých spoznal len niekoľko hodín predtým, ako bol zavraždený.

Ďalej uviedli, že vražda s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s pretrvávajúcim sporom medzi dvoma zločineckými gangmi v meste Drogheda, ktoré si doteraz vyžiadali tri životy. Vyšetrovatelia však nemajú žiadne vysvetlenie, prečo bolo tínedžerovo telo rozrezané a ponechané na rôznych miestach.

Detektívi tiež označujú za hlavného podozrivého z brutálnej vraždy psychotického dublinského zločinca, ktorý bol nedávno prepustený z väzby. Podľa ich zdroja by bol takejto brutality schopný jedine on.

Tínedžerova rodina je správou o vražde zdrvená. „V mojom živote si taký výnimočný, že viem, že nikto iný nebude schopný ťa nahradiť," uviedla Courtney Mulready. „Lietaj vysoko, bol si jediný svojho druhu! Najlepším pretekárskym jazdcom v Droghede!," vyznala sa Kelly Mulready.