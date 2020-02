Otrasný prípad z Česka: Muž lovil deti na internete priamo z liečebne, po úteku jedno znásilnil

Hrozný prípad z Česka ukazuje nielen otrasný zločin, ale tiež odhaľuje, ako je systém ochrannej liečby nedokonalý. Informuje o tom český portál iRozhlas.cz s tým, že české ministerstvo zdravotníctva pripúšťa, že je ho potrebné zmeniť. 42-ročný muž mal utiecť z liečebného zariadenia a znásilniť dieťa.

Policajti z Mladej Boleslavy zdokumentovali prípady troch detí, s ktorými muž z psychiatrickej nemocnice na internete komunikoval. Podľa nich sa to začalo vlani na konci júna a pokračovalo takmer až do konca roka. "Okrem toho muž z liečebne utekal, využíval k tomu vychádzky, z ktorých sa nevracal, kedy mal. Pretože tým porušoval súdne nariadenia o ochrannej liečbe v ústave, prípad začali riešiť policajti a prokuratúra," uviedol iRozhlas.

Muž je vo väzbe

Muža vzal súd 4. decembra do väzby, kde je doteraz. Dôvodom bola obava, že ujde a bude sa skrývať alebo bude ďalej páchať to, kvôli čomu je stíhaný. Počas vyšetrovania však podľa iRozhlasu vyplynul oveľa závažnejší násilný čin, ktorý sa udial v Prahe a prípad si prevzali pražskí policajti.

"Muž je stíhaný pre trestný čin mravnostného charakteru, ktorého sa dopustil mimo liečebňu," povedal hovorca pražských policajtov Jan Daněk s tým, že nebudú poskytovať bližšie informácie, aby nebolo ohrozené objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. Podľa informácií žalobcov bol pacient obvinený zo znásilnenia maloletého dieťaťa.

Reakcia riaditeľky psychiatrickej nemocnice

Riaditeľka Psychiatrickej nemocnice v Kosmonosoch Dana Kolářová nechcela úteky pacienta komentovať, informuje iRozhlas, ktorý sa jej pýtal na podrobnosti prípadu. "Ja vôbec neviem, toto už si nepamätám, je to doba. Ja konkrétne pacientov nepoznám. To je vec polície, to ide úplne mimo nás," uviedla s tým, že oni majú v prvom rade chrániť pacientov. Neskôr mu poslala mail v ktorom uviedla, že nemocnica nie je väzením a niektorí pacienti dostávajú vychádzky. "Nemocnica podľa nej nemá možnosť zabrániť ich odchodu a personál nemá oprávnenie fyzicky pacienta zastaviť," píše český portál.