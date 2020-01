Dcéra zabitého veliteľa pohrozila americkým vojakom aj Trumpovi: Nemysli si, že všetko skončilo!

Spojené štáty na príkaz prezidenta Donalda Trumpa v piatok generála Kásema Solejmáního usmrtili raketou z diaľkovo ovládaného drona pri letisku v irackej metropole Bagdad. Solejmáníová ďalej vyhlásila, že Spojené štáty a Izrael čaká temný deň. "Šialený Trump, nemysli si, že po mučeníckej smrti môjho otca všetko skončilo," uviedla v prejave, ktorý odvysielala iránska štátna televízia. "Rodiny amerických vojakov na Blízkom východe budú tráviť svoje dni čakaním na smrť svojich detí," povedala pred davom státisícov ľudí, ktorý podľa AP siaha, kam až oko dovidí.

Predtým nový veliteľ iránskych jednotiek Kuds Esmáíl Káaní v štátnej televízii povedal, že jeho cieľom je vytlačiť Spojené štáty z regiónu, a pohrozil odvetou. Irán v nedeľu oznámil, že sa naďalej necíti byť viazaný jadrovou dohodou z roku 2015 a bude neobmedzene pokračovať vo svojom jadrovom programe a obohacovaní uránu. Iracký parlament medzitým schválil uznesenie, v ktorom vyzval vládu, aby ukončila prítomnosť cudzích vojakov v krajine.

Výzvu schválili predovšetkým šíitskí poslanci. Väčšina zástupcov sunnitov a Kurdov schôdzu bojkotovala. Jeden zo sunnitských poslancov Reuters povedal, že obe skupiny sa obávajú, že po odchode koaličných síl by Irak bol vystavený riziku povstania, podkopaniu bezpečnosti a posilneniu šiitských milícií podporovaných Iránom. V Iraku pôsobí asi 5000 amerických vojakov v rámci medzinárodnej koalície proti teroristickej organizácii Islamský štát.

Trump Iraku pohrozil, že sa bude domáhať kompenzácie v podobe miliárd dolárov alebo uvalí na krajinu bezprecedentné sankcie, ak vyženie amerických vojakov. "Máme tam veľmi drahú leteckú základňu, ktorá bola postavená za miliardy dolárov. Neodídeme, ak nám za to nezaplatia," povedal podľa BBC americký prezident novinárom. Šéf Bieleho domu ďalej uviedol, že ak Bagdad prinúti amerických vojakov Irak opustiť nepríjemným spôsobom, stretne sa krajina "so sankciami, ktoré nikdy predtým nezažila, a protiiránske sankcie v porovnaní s nimi budú mierne".

Chameneí viedol modlitby za Solejmáního za účasti státisícov ľudí

Státisíce Iráncov sa v pondelok v metropole Teherán zúčastnili na smútočnej ceremónii za generála Kásema Solejmáního, zabitého pri americkom raketovom útoku v Bagdade. Na pôde Teheránskej univerzity sa nad rakvou Solejmáního a ďalších obetí náletu modlil aj iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Zdroj: SITA/Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Chameneího, ktorý mal blízky vzťah so Solejmáním, bolo počas tradičných moslimských modlitieb za zosnulých vidno chvíľu plakať. Po jeho boku stáli ďalší poprední lídri islamskej republiky vrátane prezidenta Hasana Rúháního, ako aj Solejmáního nástupca na poste špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Esmáíl Káání.

Nový veliteľ jednotiek Kuds, ktoré sa zodpovedajú len najvyššiemu vodcovi a majú na starosti zahraničné operácie a spoluprácu s Iránom podporovanými skupinami v Iraku, Libanone, Sýrii či Jemene, prisahal pomstu za zabitie svojho predchodcu. "Sľubujeme, že budeme pokračovať cestou mučeníka Solejmáního neoblomne ako doteraz s pomocou Boha, a na odplatu za jeho mučeníctvo máme za cieľ vyhnať Ameriku z tohto regiónu," vyhlásil Káání v rozhovore pre štátnu televíziu, odvysielanom v pondelok.

V rámci ceremónie, ktorú naživo vysielali takmer všetky televízie v krajine, následne prepravili Solejmáního rakvu na teheránske Námestie slobody (Mejdáne Ázádi). Účastníci sprievodu kričali heslá ako "Smrť Amerike" a "Smrť Izraelu" a mávali vlajkami, medzi ktorými sa objavili aj vlajky Iraku či Libanonu, uviedla agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Vláda vyhlásila na pondelok v Teheráne miestny deň pracovného pokoja, aby na ceremóniu mohli prísť všetci obyvatelia, približuje DPA. Podľa štátnej televízie sa v uliciach zhromaždili "milióny" ľudí, čo však nebolo možné overiť, dopĺňa AP. Z Teheránu prevezú Solejmáního pozostatky do šiitského posvätného mesta Gom, kde sa bude konať ceremónia pred mauzóleom. Zabitého generála podľa očakávaní pochovajú v utorok 7. januára v jeho domovskom meste Kermán na juhovýchode krajiny.

Už v nedeľu sa na prvých verejných rozlúčkach so Solejmáním podľa miestnych médií zúčastnili státisíce Iráncov v Ahváze a Mašhade. Letecké zábery z oboch miest zachytávali veľké davy ľudí a kilometrové zástupy. Najmä pri mauzóleu ôsmeho šiitskeho imáma Alího Rezu v Mašhade bol podľa správ nával ľudí taký veľký, že to organizátorom znemožnilo prepravu rakvy do hlavného mesta. Preto museli odrieknuť na nedeľňajší večer plánovanú tretiu smútočnú ceremóniu v mešite imáma Chomejního v Teheráne, na ktorej sa malo zúčastniť celé iránske vedenie.

Agentúra AP uviedla, že ide o prvý prípad, keď si Irán uctieva niektorého zo svojich zosnulých predstaviteľov smútočnými sprievodmi a ceremóniami vo viacerých mestách. Takúto rozlúčku neusporiadali ani zakladateľovi islamskej republiky ajatolláhovi Rúholláhovi Chomejnímu po jeho smrti v roku 1989.