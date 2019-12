FOTO Veľké stretnutie mocných v Paríži: Na pretrase konflikt na Ukrajine, Putin ocenil snahu lídrov

PARÍŽ - Dosahovanie prímeria na východe Ukrajiny by malo byť časovo zosúladený s postupom Kyjeva pri vykonávaní politických reforiem, ktoré predpokladajú dohody o riešení konfliktu v Donbase, uzavreté v roku 2015 v Minsku. Ruský prezident Vladimir Putin to vyhlásil v Paríži, kde sa v pondelok zúčastnil na summite tzv. normandskej štvorky. Jeho slová citovala tlačová agentúra TASS.

"Je potrebné zosynchronizovať proces dosahovania prímeria s implementáciou politických reforiem na Ukrajine, s ktorými počítajú minské dohody. Predovšetkým hovoríme o dodatkoch k ústave krajiny, ktoré budú na trvalej báze upravovať osobitný štatút Donbasu," povedal šéf Kremľa.

FOTO Historické stretnutie prezidentov Ukrajiny a Ruska: Prvé rozhovory Putina so Zelenským

Putin tiež požaduje dodatky k ukrajinskej ústave, ktoré by umožnili realizáciu tzv. Steinmeierovho plánu plnenia minských dohôd, nazvaného podľa bývalého nemeckého ministra zahraničných vecí a dnešného prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. "Nemali by sme odkladať ani plnenie ďalších záväzkov, ako je amnestia a zákaz stíhania jednotlivcov, ktorí boli zapojení do udalostí na juhovýchode krajiny," dodal.

Prímerie bude do konca tohto roka

Lídri Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka sa v Paríži dohodli okrem iného na plnohodnotnom uplatnení prímeria medzi stranami východoukrajinského konfliktu do konca tohto roka. Dospeli tiež k dohode o výmene zajatcov a ďalšom odsune síl z frontovej línie. Súčasťou summitu bolo prvé dvojstranné rokovanie Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý sa ujal funkcie v máji tohto roka.

Lídri tzv. normandskej štvorky sa počas pondelkového summitu v Paríži dohodli na 24. decembri ako termíne výmeny zajatcov medzi Ukrajinou a proruskými separatistami v Donbase. Oznámil to po skončení summitu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.

Posledný deň mesiaca je posledným termínom

Zelenskyj uviedol, že na výmenu zajatcov bol stanovený časový rámec do konca tohto roka, ale dohoda obsahuje aj konkrétny dátum. "Dohodli sme sa na dátume 24. decembra. Posledný deň mesiaca je posledným termínom," spresnil na tlačovej konferencii. Výsledkom stretnutia lídrov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka bola aj dohoda o zavedení plnohodnotného prímeria v Donbase do konca tohto roka a ďalšom odsune síl z frontovej línie v lehote do konca marca budúceho roka.

Podľa Zelenského summit v Paríži síce predznamenal pokrok pri riešení východoukrajinského konfliktu, ale Ukrajinci "majú právo neveriť slovám a sľubom". Len "ozajstné fakty potvrdia to, čo sa povedalo", upozornil s tým, že predošlé prímeria boli opakovane porušované. Ako však dodal, rokovania v Paríži boli vedené "veľmi serióznym tónom", uviedla agentúra DPA.

O voľbách v Donbase

Zelenskyj podľa nej potvrdil, že zatiaľ sa nepodarilo dospieť k dohode, pokiaľ ide o otázku, či sa majú miestne voľby v Donbase konať pred tým alebo po tom, ako Ukrajina opätovne získa faktickú kontrolu nad svojou hranicou s Ruskom. Vyjadril však nádej, že táto záležitosť sa bude riešiť na nasledujúcom summite normandskej štvorky, ktorý sa má konať o štyri mesiace.

Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny. Zelenskyj v Paríži rokoval s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Putin ocenil snahu lídrov

Putin na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským taktiež ocenil snahu Macrona a Merkelovej sprostredkovať riešenie východoukrajinského konfliktu. Práca celej normandskej štvorky je podľa neho "veľmi užitočná" a najnovší summit predstavuje "dôležitý krok" k deeskalácii, citovala šéfa Kremľa agentúra TASS.

Vývoj v procese smerujúcom k urovnaniu konfliktu opísal ako "odmäk". Lídri normandskej štvorky podľa neho zdôraznili, že nie je žiadna alternatíva, pokiaľ ide o plnenie minských dohôd z roku 2015. Merkelová po stretnutí povedala, že s výsledkami je "veľmi spokojná" a podarilo sa nimi "prekonať obdobie nečinnosti".