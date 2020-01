V mojej vláde sa demisie nechystajú, chvastal sa ukrajinský premiér Hončaruk

"Vláda nikam neodchádza, pokračujeme v práci a nechystáme nijaké demisie," povedal podľa agentúry Reuters Hončaruk na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom meste Davos. Hončaruk podal minulý piatok dopoludnia demisiu. Stalo sa tak po tom, ako bol zverejnený obsah jeho telefonátov, v ktorých sa kriticky vyjadroval o ukrajinskom prezidentovi Zelenskom a jeho ponímaní ekonomiky. Zelenskyj však jeho demisiu odmietol prijať a vyjadril sa, že chce dať Hončarukovi "druhú šancu".

Hončarukovo rozhodnutie odstúpiť súviselo so škandálom okolo jeho odpočúvania: na internetovej službe YouTube sa totiž predtým v stredu objavil kanál s názvom "Ako oklamať prezidenta" a v ňom dve zvukové nahrávky, v ktorých hlas podobný Hončarukovmu žiada iné osoby — vysoko postavených štátnych funkcionárov —, aby mu pomohli vysvetliť Zelenskému, prečo národná mena hrivna posilňuje a ako to môže ovplyvniť štátny rozpočet. Údajný Hončaruk v nahrávke pripúšťa aj to, že on sám je v ekonomike laikom, a konštatuje, že prezident má "veľmi primitívne chápanie ekonomických procesov".