Príbeh sa skončil smutne: Nezvestnú Claire našli v pustatine bez známok života

Telo ženy našli na pustatine

Zdroj: Twitter/ Samantha Jonscher

SYDNEY - V Austrálii našli telo, ktoré zrejme patrí nezvestnej 46-ročnej Claire Hockridge. Potvrdila to tamojšia polícia. Žena patrila do trojčlennej skupiny, ktorá uviazla v nehostinnej krajine po tom, ako sa 19. novembra vybrali na výlet z Alice Springs a ich auto zapadlo v koryte rieky juhozápadne od mesta. Tri dni sa pokúšali vytiahnuť vozidlo, no napokon sa rozhodli, že pôjdu hľadať pomoc. Minuli pritom všetko, čo mali so sebou - vodu, sušienky, rezance a tiež vodku.