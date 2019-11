Prípad nezvestných manželov z Prahy: Najhoršie sa potvrdilo, desivý nález potápačov na dne nádrže

PRAHA - Marie (†72) a Prěmysl (†57) boli nezvestní od 6. júna. S nikým zo svojho okolia sa nerozlúčili, nespomínali ani to, že sa chystajú na výlet či dovolenku. Podozrivé to bolo rodine aj polícii. Napokon sa potvrdili najhoršie obavy. Ich bezvládne telá našli potápači. Vo vode ležali štyri až päť mesiacov.

Pozostatky policajti vypátrali v stredočeskej nádrži Švihov. Vylovili ich z hĺbky 30 metrov. Novinárov o tom informoval šéf oddelenia vrážd pražského krajského policajného riaditeľstva Josef Mareš. Identitu muža a ženy podľa jeho slov potvrdila genetická analýza.

Muž (24), ktorého obvinili z otrasného zločinu, však aj naďalej odmieta vypovedať. V prípade, že sa preukáže jeho vina, hrozí mu 20 rokov za mrežami alebo doživotie.

Motív vraždy

Mareš priblížil, že sa potvrdilo podozrenie polície, že dvojica zomrela násilnou smrťou. Dôkazom je aj to, že na telách boli závažia. Kriminalisti už poznajú aj spôsob, akým manželov usmrtili. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ho však Mareš nepriblížil.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

O motíve vraždy sa špekulovalo už začiatkom septembra. Na povrch sa dostali informácie, že páchateľom išlo o nehnuteľnosť v hodnote desiatok miliónov českých korún, ktorú vlastnila Marie.

V súvislosti s vraždou v rukách polície skončili začiatkom septembra dvaja muži. Jedného, už spomínaného, obvinili z vraždy. Druhého zo spoluúčasti na podvode. Vysokoškoláci sa podľa polície s dvojicou zoznámili tak, že prejavili záujem o prenájom izby v dome.

Krátko na to však pár záhadne zmizol. Podozrivé bolo aj to, že odišli na služobnom aute, ktoré bolo potrebné na ďalší deň vrátiť. Mladíkom nehrá do karát ani to, že vilu sa podľa vyšetrovania snažili previesť na firmy, ktoré ovládali.

Posledná stopa

Manželov videli naposledy v aute na odpočívadle diaľnice D1 neďaleko slovenských hraníc v maďarskom Ostrihome. Podľa Mareša s nimi bol aj jeden zo zadržaných mužov. Ten si v rovnaký deň a tiež na niekoľko nasledujúcich dní prenajal chatu v Hněvkovicích. "V rekreačnom objekte bola následne vykonaná domová prehliadka a podľa zaistených stôp bolo overené, že sa nezvestní v dome stopercentne vyskytovali," vysvetlil súvislosti kriminalista.

Na vyšetrovaní prípadu sa podieľala aj slovenská a maďarská polícia. Zistili, že muži odviezli 13. júna auto nezvestnej dvojice cez Slovensko do Maďarska. V už spomínanom Ostrihome ho odstavili v opustenom priemyselnom centre. Nemalo registračné značky, vnútri bolo postriekané naftou či benzínom. Nenachádzali sa v ňom ani žiadne osobné veci. Obvinení sa potom vrátili do Českej republiky vlakom.

Práca kriminalistov na prípade ale stále nekončí. Zapojili sa do nej aj rôzne ďalšie zložky polície. "Vždy, keď nie sú spočiatku telá, tak je ten prípad zložitejší," poznamenal Mareš.